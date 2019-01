Trento Perugia/ Streaming video e diretta Rai: orario e risultato live (volley SuperLega 16^ giornata)

Trento Perugia, che verrà diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Dominga Lot, si gioca alle ore 18:00 di sabato 5 gennaio presso la BLM Group Arena: siamo alla terza giornata di ritorno nel campionato di volley SuperLega 2018-2019, il sedicesimo turno. La Itas Diatec arriva dal netto 3-0 rifilato a Sora – un risultato che ovviamente era nelle previsioni della vigilia mentre la Sir Safety ha battuto Verona al tie break; al netto dei risultati comunque la partita è il testa a testa al vertice della classifica, perché entrambe le squadre hanno 13 vittorie e 2 sconfitte (come Civitanova) e un punto in più per gli umbri, che ne hanno anche tre in più dei marchigiani. Naturalmente è ancora presto per tracciare bilanci, ma la diretta di Trento Perugia sarà di fatto la sfida diretta per vincere la regular season e avere poi la prima posizione nella griglia dei playoff, cioè il vantaggio del fattore campo per tutte le serie che verranno giocate.

Trento Perugia è la partita che verrà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento su Rai Sport (o Rai Sport +) e anche in mobilità sul sito www.raiplay.it. Per avere dunque accesso alle immagini in diretta streaming video, in assenza di un televisore, dovrete avere a disposizione apparecchi come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche il sito www.legavolley.it per tutte le informazioni utili sulle due squadre e sulla partita della BLM Group Arena; il corrispettivo sui social network è all’indirizzo facebook.com/LegaVolleySerie A.

Trento Perugia sarà anche l’occasione del riscatto e della rivincita per la Itas: la squadra trentina infatti ha perso una delle due partite proprio contro la Sir Safety, che all’andata aveva avuto la meglio con un bel 3-1. L’altra sconfitta è maturata contro Civitanova; possiamo dunque dire che Trento sia stata in grado di ottenere successi contro le avversarie di livello inferiore e nel mentre ha battuto anche Modena; l’anno scorso la Itac aveva chiuso la regular season al quarto posto e in questo momento sta facendo decisamente meglio di allora, anche se chiaramente l’obiettivo è quello dello scudetto. Perugia, campione in carica e a caccia della grande conferma nel campionato di SuperLega, ha lasciato punti importanti in sfide assolutamente alla portata: ha infatti perso a Padova e, soprattutto, è caduta incredibilmente in casa contro Monza, che ha avuto la meglio al tie break. Questo per contro significa che la Sir Safety è riuscita a vincere ognuna delle sfide dirette che ha giocato; da questo punto di vista il suo primo posto nella regular season è meritato, questa della BLM Group Arena è una bella occasione per dimostrare di essere ancora la più forte in un girone di ritorno in cui dovrà affrontare anche Modena fuori casa, ma Civitanova tra le proprie mura. Ora non possiamo fare altro che metterci comodi e aspettare che Trento Perugia abbia inizio…



