Malcom alla Lazio?/ Calciomercato, contatti tra i biancocelesti e il Barcellona: sul tavolo il prestito

Anche in questa finestra di calciomercato invernale si torna a parlare di Malcom: il giocatore del Barcellona infatti, secondo le ultime voci che ci arrivano dalla Spagna, pare essere tornato di prepotenza negli interessi dei club italiani, dopo che l’anno scorso l’inserimento del Barcellona aveva fatto sfumare un affare già di fatto chiuso con la Roma. Ora però non sarebbero i giallorossi della capitale i primi a riportare nel nostro campionato l’esterno offensivo brasiliano ma il lato biancoceleste della città. Ecco quindi che secondo sport.es l’affare che porterebbe Malcom alla Lazio potrebbe divenire presto realtà. Ecco quindi che tali indiscrezioni ci riportano non solo l’interesse del ds Tarè per il profilo del brasiliano del Barcellona, ma pure importanti dettagli sul come questa trattativa potrebbe andare in porto. Sul tavolo infatti vi sarebbe l‘idea del trasferimento (magari già a gennaio) in prestito con l’opzione dell’acquisizione a titolo definitivo per giugno, alla prossima finestra di calciomercato. L’affare sulla carta è quindi ben appetibile per le parti in causa, ma chiaramente quando si parla di Malcom alla Lazio, non vi è sicurezza fino all’ultimo minuto.

IL BRASILIANO CERCA SPAZIO

Di certo il clamore è grande introno all’ipotesi di mercato che vedrebbe Malcom alla Lazio, anche perchè, come abbiamo detto prima, non è la prima volta che il brasiliano cerca di approdare in italia. Dopo il notissimo caos con la Roma, ecco che proprio nei primi mesi dell’estate scorsa lo stesso esterno d’attacco era stato dato per vicinissimo anche all’Inter di Spalletti. Anche in quel caso poi non si fece nulla e Malcom approdò al Barcellona. Con la maglia blaugrana però il brasiliano ex Bordeaux non ha raccolto molto, a prescindere dall’infortunio da poco rimediato alla caviglia. I numeri in questo senso sono davvero chiari: tra Liga, Champions League e Copa del Rey il giocatore si è visto in campo in appena 9 occasioni per un totale di appena 296 minuti di gioco, dove però ha segnato comunque due gol. Si capisce bene perchè l’ex girondino cerchi un club che gli dia importanza e spazio: Malcom arriverà alla Lazio per davvero?

