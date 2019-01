Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score delle partite (6 gennaio)

Ecco che dopo una breve sosta per le festività natalizie il Campionato della Serie D ritorna in campo nuovamente, in questa domenica 6 gennaio. Lasciati i campi lo scorso 23 dicembre per l’ultimo turno dell’anno solare 2018, ecco che gli appassionati sono impazienti di vedere i propri beniamini di nuovo in campo e di conoscere come i risultati di Serie D che arriveranno oggi muteranno le classifiche dei 9 gironi in cui si divide la quarta serie del calcio italiano. Come sempre i tre punti messi in palio varranno tantissimo: ricordiamo infatti che solo la squadra vincente di ciascun gruppo avrà la possibilità di godersi la promozione nella Lega Pro. Nessun match quindi può essere trascurato, senza dimenticare che essendo questo turno il primo del 2019, pare buona cosa incominciare con il giusto passo. Prima quindi di lasciare la parola al campo ricordiamo alcune indicazioni per seguire meglio in questa domenica i risultati di Serie D. Come al solito il fischio d’inizio su tutti i campi è atteso per le ore 14.30 salvo casi eccezionali e imprevedibilità. Va poi ricordato che i nove gruppi non sono formati dallo stesso numero di club: ecco quindi che i gironi con più di 18 squadre registrano un passo avanti avendo per forza di cosa disputato già dei turni infrasettimanali extra.

RISULTATI SERIE D: CHI TROVIAMO IN TESTA

Andiamo quindi a vedere nel dettagli, girone per girone, che sta accadendo in vetta alla classifica: chi sono quindi i protagonisti annunciati in questo turno per il Campionato della Serie D? Ecco quindi che nella prima giornata del 2019, nel girone A gli occhi sono tutti puntati sul Lecco che con 42 punti non dubita di riuscire a mantenere la vetta, visto che pure l’Unione Sanremo registra un ritardo di 7 punti. Ben risicato è invece il margine di sicurezza del Mantova, regina del girone B giunti alla 18^ giornata: la squadra dei Virgiliani infatti vanta solo 44 punti, due in più del Como, di ritorno da parecchie vittorie di fila. Nel girone C spicca poi l’Adriese, che giunge al 18^ turno di Serie D con 37 punti e +7 dal Feltre: vantaggio di appena tre lunghezze del Modena nel gruppo D, a spese ovviamente della Pergolettese. Per quanto riguarda il girone E va detto che la capolista Ghivizzano Borgo deve fare attenzione: il KO con il Gavorrano ha accorciato di fatto le distanze con il Tuttocuoio, primo rivale per la promozione in Serie C. Nel girone F invece il Cesena continua a mietere successi: sono ormai 6 i risultati utili di fila, che hanno portato i romagnoli in vetta con 44 punti. Vediamo inoltre che per il Girone G è situazione di parità in testa tra Trastevere e Lanuesi: i due club vantano infatti 41 punti alla vigilia della 20^ giornata di Serie D. Nel girone H, questo nuovo turno di campionato sorprende il Picerno in vetta alla graduatoria con ben 39 punti: per il gruppo I spazio invece per il Bari che con 43 punti, fissa a +9 il suo vantaggio sui primi contendenti alla vetta.

SERIE D: RISULTATI E CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A

Arconatese-Borgosesia

Borgaro-Savona

Dronero-Chieri

Lecco-Inveruno

Ligorna-Bra

Milano City-Folgore Caratese

Sestri Levante-Casale

Stresa Sportiva-Fezzanese

Unione Sanremo-Lavagnese

CLASSIFICA

1. Lecco 17 13 3 1 40:13 42 2. Unione Sanremo 17 10 5 2 27:13 35 3. Savona 17 9 7 1 33:17 34 4. Casale 17 8 8 1 22:11 32 5. Inveruno 17 7 6 4 30:21 27 6. Ligorna 17 6 9 2 26:21 27 7. Bra 17 7 4 6 21:21 25 8. Folgore Caratese 17 5 8 4 20:17 23 9. Chieri 17 7 1 9 28:23 22 10. Sestri Levante 17 6 4 7 18:21 22 11. Fezzanese 17 6 3 8 20:25 21 12. Lavagnese 16 4 8 4 25:21 20 13. Borgosesia 17 4 6 7 19:25 18 14. Arconatese 17 3 7 7 17:27 16 15. Milano City 17 4 4 9 17:28 16 16. Stresa Sportiva 17 3 4 10 14:24 13 17. Dronero 16 3 3 10 17:37 12 18. Borgaro 17 1 2 14 10:39 5

GIRONE B

Ciserano-Caravaggio

Como-Ambrosiana

Legnago Salus-Scanzorosciate

Mantova-Virtus Bergamo

Pontisola-Caronnese

Pro Sesto-Sondrio

Rezzato-Villafranca

Seregno-Darfo Boario

Villa Alme-Olginatese

CLASSIFICA

1. Mantova 17 14 2 1 36:13 44 2. Como 17 13 3 1 36:12 42 3. Caronnese 17 11 3 3 30:16 36 4. Pro Sesto 17 11 3 3 32:19 36 5. Rezzato 17 11 2 4 25:16 35 6. Villa Alme 17 7 6 4 23:16 27 7. Virtus Bergamo 17 7 4 6 18:20 25 8. Pontisola 17 7 2 8 28:25 23 9. Sondrio 17 6 5 6 14:16 23 10. Caravaggio 17 5 5 7 21:23 20 11. Seregno 17 4 6 7 19:24 18 12. Ciserano 17 4 4 9 25:30 16 13. Darfo Boario 17 3 7 7 10:18 16 14. Villafranca 17 3 5 9 17:25 14 15. Scanzorosciate 17 2 8 7 13:21 14 16. Ambrosiana 17 3 5 9 16:28 14 17. Legnago Salus 17 3 4 10 15:33 13 18. Olginatese 17 0 4 13 10:33 4

GIRONE C

ArzignanoChiampo-Feltre

ASC St. Georgen-Chions

Belluno-Cjarlins Muzane

Campodarsego-Bolzano

Cartigliano-Trento

Clodiense-Adriese

Montebelluna-Este

Sandona-Levico Terme

Tamai-Delta Rovigo

CLASSIFICA

1. Adriese 17 11 4 2 41:21 37 2. Feltre 17 7 9 1 27:14 30 3. Campodarsego 17 7 8 2 29:22 29 4. ArzignanoChiampo 17 8 5 4 28:22 29 5. Bolzano 17 7 5 5 24:21 26 6. Chions 17 7 5 5 23:20 26 7. Este 17 6 8 3 29:27 26 8. Delta Rovigo 17 5 10 2 30:25 25 9. Montebelluna 17 6 5 6 22:23 23 10. Belluno 17 4 9 4 19:19 21 11. Cartigliano 17 4 9 4 20:23 21 12. Sandona 17 4 7 6 21:17 19 13. Cjarlins Muzane 17 4 7 6 31:31 19 14. Levico Terme 17 4 4 9 15:24 16 15. ASC St. Georgen 17 4 4 9 12:30 16 16. Trento 17 2 7 8 15:23 13 17. Tamai 17 3 4 10 15:28 13 18. Clodiense 17 2 6 9 15:26 12

GIRONE D

Axys Zola-Pavia

Ciliverghe Mazzano-Fiorenzuola

Fanfulla-Classe

Lentigione-Adrense

Mezzolara-Sasso Marconi

OltrepoVoghera-Calvina

Pergolettese-San Marino

Reggio Audace-Crema

Vigor Carpaneto-Modena

CLASSIFICA

1. Modena 17 11 5 1 31:16 38 2. Pergolettese 17 10 5 2 34:20 35 3. Reggio Audace 17 9 4 4 29:12 31 4. Fiorenzuola 17 8 4 5 27:16 28 5. Vigor Carpaneto 17 7 7 3 22:12 28 6. Fanfulla 17 8 4 5 28:25 28 7. Crema 17 7 5 5 25:23 26 8. Pavia 17 7 4 6 23:21 25 9. San Marino 17 4 9 4 15:15 21 10. Lentigione 17 4 8 5 15:16 20 11. Mezzolara 17 4 8 5 19:23 20 12. Sasso Marconi 17 5 5 7 17:22 20 13. Adrense 17 4 6 7 22:27 18 14. Axys Zola 17 4 4 9 17:27 16 15. OltrepoVoghera 17 2 9 6 13:17 15 16. Calvina 17 3 6 8 22:36 15 17. Ciliverghe Mazzano 17 3 4 10 15:26 13 18. Classe 17 3 3 11 15:35 12

GIRONE E

Aglianese Calcio-Sangimignano Sport

Bastia-Ponsacco

Gavorrano-Seravezza Pozzi

Ghivizzano Borgo-Montevarchi Calcio

Massese-Tuttocuoio

Pianese-Cannara

Real Forte Querceta-Trestina

San Donato-Viareggio

Sangiovannese-Prato

Scandicci-UC Sinalunghese

CLASSIFICA

1. Ghivizzano Borgo 19 12 4 3 32:17 40 2. Tuttocuoio 19 12 2 5 30:20 38 3. Ponsacco 19 11 4 4 33:13 37 4. Montevarchi Calcio 19 9 7 3 26:18 34 5. Seravezza Pozzi 19 9 6 4 32:21 33 6. Pianese 19 8 7 4 27:13 31 7. San Donato 19 8 7 4 24:16 31 8. Trestina 19 9 4 6 26:20 31 9. Sangiovannese 19 8 5 6 24:21 29 10. Viareggio 19 6 8 5 28:21 26 11. Cannara 19 5 10 4 12:12 25 12. Gavorrano 19 6 6 7 18:18 24 13. Prato 19 5 6 8 22:28 20 14. Aglianese Calcio 19 4 8 7 18:30 20 15. Bastia 19 5 4 10 21:30 19 16. UC Sinalunghese 19 3 8 8 17:29 17 17. Scandicci 19 4 4 11 19:29 16 18. Real Forte Querceta 19 3 7 9 15:30 16 19. Massese 19 2 5 12 16:29 11 20. Sangimignano Sport 19 1 8 10 5:30 11

GIRONE F

ASD Pineto Calcio-ASD Francavilla

Campobasso-Sangiustese

Cesena-Avezzano

Giulianova-Agnonese

Isernia-Forlì

Jesina-Recanatese

Montegiorgio-Sammaurese

S. N. Notaresco-Castelfidardo

Savignanese-Santarcangelo

Vastese-Matelica

CLASSIFICA

1. Cesena 19 14 2 3 35:11 44 2. Matelica 19 13 1 5 38:21 40 3. Sangiustese 19 8 9 2 29:19 33 4. ASD Pineto Calcio 19 9 5 5 32:20 32 5. Recanatese 19 8 8 3 29:19 32 6. ASD Francavilla 19 7 9 3 28:19 30 7. S. N. Notaresco 19 8 6 5 30:22 30 8. Sammaurese 19 5 10 4 17:22 25 9. Giulianova 19 6 6 7 16:20 24 10. Vastese 19 6 5 8 24:29 23 11. Montegiorgio 19 6 5 8 21:26 23 12. Savignanese 19 5 6 8 13:16 21 13. Campobasso 19 5 8 6 21:27 21 14. Santarcangelo 19 4 9 6 19:26 21 15. Forlì 19 4 7 8 22:22 19 16. Jesina 19 4 7 8 14:25 19 17. Avezzano 19 5 6 8 26:28 18 18. Agnonese 19 3 8 8 16:25 17 19. Isernia 19 4 5 10 11:24 17 20. Castelfidardo 19 2 6 11 16:36 12

GIRONE G

Aprilia-Vis Artena

Avellino-Ladispoli

Cassino-Anzio Calcio 1924

Castiadas-Ostia Mare

Citta di Anagni-Albalonga

Flaminia-Lupa Roma

Lanusei Calcio-Torres

Latte Dolce-Budoni

Monterosi FC-Trastevere Calcio

SFF Atletico-Latina

CLASSIFICA

1. Trastevere Calcio 19 13 2 4 39:17 41 2. Lanusei Calcio 19 12 5 2 29:14 41 3. Latte Dolce 19 10 7 2 24:13 37 4. Albalonga 19 9 7 3 32:20 34 5. Avellino 19 10 4 5 36:26 34 6. Monterosi FC 19 10 4 5 26:16 34 7. SFF Atletico 19 10 3 6 37:25 33 8. Aprilia 19 9 4 6 25:21 31 9. Cassino 19 9 3 7 28:22 30 10. Latina 19 7 5 7 26:15 26 11. Vis Artena 19 8 2 9 32:35 26 12. Citta di Anagni 19 4 9 6 16:20 21 13. Ostia Mare 19 6 3 10 21:27 21 14. Ladispoli 19 6 3 10 25:41 21 15. Flaminia 19 5 5 9 22:27 20 16. Budoni 19 5 4 10 26:28 19 17. Torres 19 5 3 11 18:32 18 18. Castiadas 19 3 6 10 18:30 15 19. Lupa Roma 19 3 7 9 18:33 14 20. Anzio Calcio 1924 19 2 2 15 14:50 8

GIRONE H

Altamura-Nardò

Andria-Gelbison Cilento

Audace Cerignola-Pomigliano

Bitonto-Taranto

Citta di Fasano-Vesuvio Ercolanese

Gragnano-Sorrento

Sarnese-Gravina

Savoia-Picerno

SS Nola 1925-Francavilla

CLASSIFICA

1. Picerno 17 12 3 2 41:15 39 2. Audace Cerignola 17 10 4 3 30:15 34 3. Taranto 17 9 6 2 30:16 33 4. Altamura 17 8 4 5 22:22 28 5. Bitonto 17 7 6 4 28:17 27 6. Andria 17 6 7 4 18:13 25 7. Citta di Fasano 17 6 7 4 24:22 25 8. Nardò 17 6 7 4 16:15 25 9. Savoia 17 6 7 4 15:14 25 10. Francavilla 17 5 8 4 14:14 23 11. SS Nola 1925 17 6 3 8 20:26 21 12. Gelbison Cilento 17 4 8 5 18:19 20 13. Gravina 17 5 4 8 23:27 19 14. Gragnano 17 4 5 8 14:19 17 15. Sorrento 17 4 5 8 19:27 17 16. Sarnese 17 3 5 9 11:23 14 17. Pomigliano 17 2 5 10 7:25 11 18. Vesuvio Ercolanese 17 2 2 13 13:34 8

GIRONE I

AS Acireale-Troina

Bari-Messina

Castrovillari-Portici 1906

Città di Messina-US Palmese

Cittanovese-Sancataldese

Igea Virtus-Gela

Locri 1909-Nocerina

Marsala-Rotonda

Turris-Roccella

CLASSIFICA

1. Bari 17 13 4 0 37:7 43 2. Turris 17 11 3 3 37:13 34 3. Marsala 17 7 6 4 22:13 27 4. Castrovillari 17 7 6 4 22:20 27 5. Gela 17 7 3 7 30:29 24 6. Cittanovese 17 7 3 7 26:28 24 7. Nocerina 17 6 6 5 14:17 24 8. AS Acireale 17 6 4 7 25:24 22 9. US Palmese 17 5 7 5 15:15 22 10. Troina 17 5 7 5 18:20 22 11. Città di Messina 17 6 4 7 17:22 22 12. Locri 1909 17 6 3 8 21:24 21 13. Roccella 17 5 6 6 21:24 21 14. Sancataldese 17 6 3 8 18:22 21 15. Portici 1906 17 5 6 6 16:25 21 16. Messina 17 4 5 8 15:25 17 17. Igea Virtus 17 3 4 10 14:26 13 18. Rotonda 17 2 4 11 11:25 10

