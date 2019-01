Slalom Zagabria/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del mondo sci maschile)

La coppa del mondo di sci maschile torna protagonista e sarà la gara di slalom a Zagabria il secondo appuntamento per l’anno 2019: dopo la prova del City Event a Oslo con lo slalom parallelo (gara vinta dall’ottimo Marco Schwarz) si torna a fare sul serio quindi. Il banco di parva è poi di grandissimo prestigio: la pista di Crverni Spust l’anno scorso ha visto il trionfo di Marcel Hirscher poi vincitore della coppetta di specialità: l’austriaco è certo tra gli uomini più attesi visto pure non solo la classifica ma quanto fatto finora in stagione. Il campione in carica della Coppa del mondo di sci ha poi un motivo in più per oggi strabiliare tutti: Hirscher infatti è di ritorno da un deludente risultato a Madonna di Campiglio dove da leader al termine della prima manche, ha poi sbagliato e inforcato nella seconda prova lasciando una vittoria già scritta allo svizzero Daniel Yule.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI ZAGABRIA

La diretta della prima manche dello slalom di Zagabria avrà inizio alle ore 12.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 15.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky, ma la seconda manche sarà trasmessa anche da Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Il primo nome atteso in vista dello slalom di Zagabria per la Coppa del mondo di sci maschile lo abbiamo già detto ed è quello di Marcel Hirscher: lo sciatore austriaco campionissimo in carica è di certo il primo indiziato al successo così come pure racconta anche la classifica della disciplina, giunti alla vigilia di questa quarta gara di specialità. Con Hirscher però la concorrenza sarà ampia e pure tutta biancorossa, almeno secondo quanto ci dice la classifica: ecco infatti che la squadra austriaca oltre allo stesso sciatore di Annaberg Im Lammertal, presenta atleti di primo livello che pure già si sono messi in mostra in questa prima parte della stagione. Ecco quindi nomi come quelli di Marco Schwarz, di ritorno dall’ottimo risultato di Oslo nel City Event e Michael Matt: primo rivale degli austriaci sarà quindi lo svizzero Daniel Yule, vincitore pochi giorni fa in Italia. Occhi puntati poi sempre su Ksirtoffersen come Myrher e Meillard, in grado di fare grandi cose. Per quanto riguarda gli azzurri è noto che la situazione nella specialità pare abbastanza complicata con pochi esponenti di spicco al top della condizione. A Zagabria comunque non dovrebbero mancare Gross come pure il veterano Moelgg, assieme agli ultimi due giovani talenti azzurri ovvero Simon Maurberger e Alex Vinatzer.



