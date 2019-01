Dakar 2019/ Diretta streaming video e tv: orario, percorso, vincitore (2^ tappa Pisco-San Juan de Marcona)

La Dakar 2019 si accende anche oggi martedì 8 gennaio 2019 con la seconda tappa: la corsa più pericolosa al mondo rimane chiaramente in Perù (tutta la gara si svolgerà nei confini nazionali quest’anno) e vedrà i protagonisti spostarsi da Pisco fino a San Juan de Marcona, punto fondamentale per tutta l’edizione. Come al solito sarà la sabbia la vera protagonista oggi: le difficoltà della gara 2019 della Dakar sono ben note e non ci sorprende certo che qualche equipaggio abbaia dovuto dare forfait. Oggi al vis di Pisco però le 5 categorie di veicoli saranno quasi al completo: di fila moto, quad, sxs, auto e camion sfileranno per la città del Perù centromeridionale, con l’ambizione e il desiderio di farci presto ritorno in occasione della ottava tappa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2019

In vista di questa 2^ tappa della Dakar 2019, andiamo a presentare la copertura mediatica che quest’anno sarà riservata a questo storico rally, per la gioia di tutti gli appassionati. Non avremo una diretta tv completa purtroppo, ma per la gioia diruti gli appassionati e dei semplici curiosi vi sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Perù. Ecco ad esempio la trasmissione Rally: Dakar visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport, che è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della Dakar 2019 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa seconda frazione.

IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

Dopo le insidie della prima tappa della Dakar 2019, ecco che la seconda frazione della gara rallystica più dura al mondo non sarà meno impegnativa per tutte le cinque categorie di veicoli ammessi. La tappa da Pisco fino a San Juan de Marcona infatti prevede ben 342 km di prova speciale e un tratto di collegamento lungo ben 211 km, valido per tutte le categorie e quindi moto, quad, sxs, auto e camion. Nessuno sconto quindi verrà fatto oggi ma la fatica verrà ripagata dai panorami mozzafiato che i concorrenti potranno godere. Non dimentichiamo infatti che San Juan de Marcona è una cittadina ben nota per le sue belle spiagge che si affacciano sull’Oceano pacifico. Da segnalare poi che ci troviamo sulla Southern Panamericana Highway, a poche decine di km dal sito di Nasca, noto in tutto il mondo per i geoglifi che furono tracciati sulla sabbia dalla civiltà Nazca (visibili però solo dal cielo).



