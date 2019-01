Presentazione Paquetà/ Ac Milan streaming video e diretta tv: la conferenza stampa live

La presentazione di Lucas Paquetà come nuovo calciatore del Milan avverrà martedì 8 gennaio, alle ore 15:00. Lo ha stabilito la società rossonera attraverso un comunicato ufficiale, nel quale ha anche fatto sapere di aver ufficialmente acquistato il calciatore brasiliano facendogli sottoscrivere un contratto della durata di quattro anni e mezzo. Alla riapertura ufficiale del calciomercato dunque il Milan ha ufficialmente messo a segno il suo primo colpo, che del resto era annunciato da tempo: un ventunenne di ottime speranze, che dal 2016 gioca nel Flamengo. I rossoneri non lo hanno certo pagato poco: 35 milioni di euro più bonus, che potrebbero raggiungere la cifra di 10 milioni. L’investimento lascia presupporre che si tratti di un acquisto di grido, ma poi come sempre sarà il campo a dover parlare e dirci quello che sarà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DI PAQUETA’

Il Milan ha comunicato che la presentazione di Lucas Paquetà sarà trasmessa in diretta tv su Milan Tv: il canale ufficiale della società rossonera è disponibile al numero 230 del decoder di Sky. Qualora non foste abbonati potrete comunque seguire l’evento in diretta streaming video, accedendo all’account ufficiale del Milan, facebook.com/acmilan, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre sul profilo YouTube dei rossoneri (Youtube.com/acmilan) la presentazione sarà disponibile in lingua inglese.

PRESENTAZIONE PAQUETA’: I NUMERI DEL CALCIATORE

Parlando della presentazione di Lucas Paquetà al Milan, anche noi facciamo un breve excursus su questo calciatore: abbiamo detto che si tratta di un classe ’97 che la società rossonera è stata brava a strappare alla concorrenza già mesi fa, di fatto chiudendo un affare che è stato possibile ufficializzare solo a gennaio 2019. Paquetà è già pronto per giocare: lo ha fatto a lungo nel Flamengo, lo storico club brasiliano che nel 2016 ha deciso di investire su di lui riportandolo a casa (è infatti cresciuto con i rossoneri) dopo l’esperienza nel Club Athlético Paranaense. Nei suoi trascorsi con il Flamengo Paquetà ha messo insieme 65 partite segnando 17 gol; nel 2017 ha vinto il campionato Carioca (riservato alle squadre dello stato di Rio De Janeiro) e ha anche giocato con la nazionale brasiliana, facendo il suo esordio esattamente quattro mesi fa in un’amichevole contro gli Stati Uniti. Ieri si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni; si tratta di un trequartista dotato di ottima visione di gioco. Un giovane brasiliano che arriva al Milan: inevitabile che i tifosi rossoneri facciano il parallelo con un certo Kakà che vestì questa maglia ormai 15 anni e mezzo fa, ma Paquetà potrebbe essere un caso molto diverso e solo il campo ci dirà come andranno le cose. Intanto, non vediamo l’ora di assistere alla sua presentazione ufficiale.



