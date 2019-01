Slalom Flachau/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci femminile)

La Coppa del Mondo di sci torna oggi e ci propone la diretta dello slalom di Flachau. Il Circo Bianco fa dunque tappa in Austria con uno slalom in notturna sempre di grande fascino nella Nazione che più di tutte segue lo sci, in Austria sport nazionale. Flachau sta al circuito femminile come Schladming a quello maschile, anche se la tradizione è ben più recente nella località che ha dato i natali a Hermann Maier, che naturalmente viene ricordato ogni volta che si gareggia a Flachau, anche se i pali stretti non erano di certo il suo forte. Slalom protagonista assoluto sotto le feste: Courchevel prima di Natale, Semmering in chiusura d’anno, a Capodanno il City Event di Oslo, Zagabria appena tre giorni fa ed oggi eccoci a Flachau, ancora una volta con Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova come protagoniste più attese, prima di rimettere al centro dell’attenzione la velocità nel prossimo fine-settimana. Adesso però andiamo subito a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Flachau.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI FLACHAU

La diretta della prima manche dello slalom di Flachau avrà inizio alle ore 18.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM FLACHAU: FAVORITE E AZZURRE

Ancora una volta, in slalom non si può fare altro che parlare di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Esclusi i paralleli, i numeri della stagione parlano molto chiaro: cinque slalom, altrettante vittorie di Shiffrin e sempre con Vlhova al secondo posto. Allargando il discorso ai due paralleli, il discorso non cambia di molto: vittoria di Shiffrin davanti a Vlhova a Sankt Moritz, poi ad Oslo il giorno di Capodanno ecco di nuovo l’americana e la slovacca in finale, ma stavolta il trionfo per una volta è andato alla Vlhova. Il minuscolo passaggio a vuoto (si fa per dire) è stato però subito spazzato via dalla Shiffrin con il trionfo di Zagabria, gara nella quale l’americana ha inflitto distacchi pesantissime a tutte le rivali, a partire dalla stessa Vlhova, seconda a 1”25. Lontane tutte le altre, anche se in quattro gare su sette si è piazzata al terzo posto la svizzera Wendy Holdener, che si candida dunque ad essere ancora una volta la migliore del resto del mondo. In ottica italiana, possiamo naturalmente fare affidamento sulle costanti Irene Curtoni e Chiara Costazza, che sono garanzie di piazzamenti di buon livello – sabato a Zagabria meglio la fassana rispetto alla valtellinese, che però finora globalmente ha ottenuto più risultati in stagione -, ma vogliamo spendere qualche parola in più soprattutto per la giovanissima tarvisiana Lara Della Mea, nome nuovo dello slalom femminile italiano di cui avevamo grandissimo bisogno dopo anni difficili con le sole Curtoni e Costazza a tirare la carretta a livelli dignitosi. Sedicesima a Semmering per il proprio primo piazzamento a punti in Coppa del Mondo, è stato molto importante per Della Mea confermarsi a Zagabria, dove è stata diciassettesima. Due piazzamenti consecutivi fra le prime 20 non sono un caso: finalmente abbiamo un nome su cui fare affidamento in slalom per il futuro.



