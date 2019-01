Dakar 2019/ Streaming video e diretta tv: orario e percorso (3^ tappa, San Juan de Marcona-Arequipa)

Siamo sempre più nel vivo della Dakar 2019, la corsa rallystica più dura di sempre e che quest’anno fa tappa in Perù. Ecco infatti che con la terza tappa, attesa oggi mercoledì 9 gennaio 2019, da San Juan de Marcona fino ad Arequipa si entra nel momento più complicato della prova. Se già nella frazione di ieri le difficoltà non sono affatto mancate, ecco che oggi oltre alla insidiosa sabbia peruviana e ai profondi canyon, si inserisce anche l’altimetria, visto che si correrà a circa 2328 metri sul livello del mare. Tutti i piloti delle cinque categorie presenti alla Dakar 2019 (quad, Sxs, auto, moto e camion, le cui partenze saranno come al solito ampiamente distanziate) quindi dovranno fare parecchia attenzione a gestire questa terza frazione di gara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2019

In vista di questa 3^ tappa della Dakar 2019, andiamo a presentare la copertura mediatica che quest’anno sarà riservata a questo storico rally, per la gioia di tutti gli appassionati. Non avremo una diretta tv completa che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Perù, come ad esempio la trasmissione Rally: Dakar visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport, che è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della Dakar 2019 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DAKAR 2019: LE INSIDE DELLA 3^ TAPPA

Come annunciato prima, una delle difficoltà più pressanti oggi sarà la gestione delle propria gara a un’altimetria affatto indifferente: si corre a circa 2328 metri sul livello di mare e i piloti dovranno guidare in alta montagna (per fare un paragone, la Cima Falasca del Gran Sasso misura 2300 metri). Oltre a ciò ricordiamo che come sempre il chilometraggio affrontato da tutte e cinque le categorie di veicoli della Dakar 2019 sarà importante: anche oggi nella 3^ tappa infatti non si fanno sconti per nessuno. Saranno quindi oggi 331 di km di prova speciale e 798 i km da affrontare di collegamento, con tre punti di controllo sparsi nel percorso e un solo punto di rifornimento previsto a circa metà del tracciato. Segnaliamo però due punti caratteristici a cui fare particolare attenzione proprio oggi: ci riferiamo ai profondi canyon di Cotahuasi e El Colca, affatto semplici da affrontare.



