Diretta Chievo Sassuolo primavera/ Streaming video e tv: gialloblu in campo per allontanare lo spettro playout

Chievo Sassuolo primavera, diretta dall’arbitro Paride De Angelis, è la partita in programma oggi venerdì 1 febbraio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 13,00 in questo secondo turno del girone di ritorno del primo campionato giovanile. La 17^ giornata di campionato ha inizio oggi con l’anticipo della diretta tra Chievo e Sassuolo primavera, sfida che vedrà in campo due club che stazionano a circa metà classifica ma nutrono più alte ambizioni per il finale di stagione. Il Chievo approda a questo turno con il chiaro obbiettivo di allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa della graduatoria e per ora lo sta perseguendo con ottimi risultati. Dopo il KO registrato con l’Inter di metà dicembre infatti i ragazzi di Mister Mandelli hanno messo di fila alcuni risultati utili, a cui sarà necessario dare ulteriore seguito. Chi invece ha bisogno di riscatto è il Sassuolo, che eccettuato il successo raccolto contro il Genoa, viene da una serie di esiti negativi che lo hanno penalizzato non poco in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Chievo Sassuolo Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, disponibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SASSUOLO PRIMAVERA

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta tra Chievo e Sassuolo primavera vediamo subito che tra i due è senza dubbio il tecnico dei neroverdi ad avere qualche problema visto che nella 17^ giornata di campionato dovrà fare a meno degli squalificati Giani e Ferraresi. Conservando quindi il 4-3-3 solito come schieramento iniziale per la probabile formazione del club emiliano vedremo sempre Campani tra i pali: di fronte al numero 37 di mister Morrone ecco poi la coppia centrale con Perazzolo e Pilati, mentre saranno Merli e Mastrippolito ad agire sulle fasce. Per la mediana spazio dal primo minuto a Artioli in cabina di regia, mentre ai lati si giocano le maglie da titolari Viero e Ahmetaj. Pochi i dubbi poi in attacco: prima punta dei neroverdi sarà Raspadori, con Manzani e Aurelio adibiti sull’esterno del tridente.

Sarà improntata sul 4-3-3 anche la probabile formazione del Chievo di Mandelli: qui in porta vedremo come al solito Caprile mentre anche la difesa a 4 pare più che confermata con i soliti titolari Ndrecka, Farrim, Kaleba e Paclev. Nessuna novità per la mediana del Chievo visti pure i gol segnati da Zuelli e Bertagnoli contro la Fiorentina pochi giorni fa: con loro non mancherà poi come estreno di destra Karamoko. I veri dubbi di Mister Mandelli si accendono invece in attacco: qua i primi candidati per la maglia da titolare rimangono D’Amico, Rovaglia e Tuzzo, ma non dimentichiamo che dalla panchina scalpitano Soragna, Amici e Vignato.



