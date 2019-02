Diretta Francia Galles/ Streaming video e tv DMax: orario e risultato live (rugby, 6 Nazioni 2019)

Francia Galles è la partita di rugby in programma oggi venerdì 1 febbraio 2019 allo Stade de France: fischio d’inizio atteso per le ore 21.00 . Si accende oggi con la diretta di Francia Galles il 6 Nazioni 2019: la competizione rugbystica più famosa dell’emisfero occidentale torna sotto i riflettori e sarà certo un’occasione più che mai gustosa per vedere i migliori giocatori di questo sport in campo, prima degli attesissimi Mondiali, che si svolgeranno in Giappone il prossimo settembre. Certo la strada fino alla competizione iridata nipponica è molto lunga ma di certo è tempo di pensarci già ora: questo obbiettivo lontano di certo però non farà diminuire di valore le partite a cui assisteremo nelle prossime settimane. Il valore e la storia del 6 Nazioni rendono infatti il torneo un appuntamento immancabile e quest’anno potrebbe anche rivelarsi più che mai emozionante, con tante squadre in lizza per il prestigiosi titolo, non ultime Francia e Galles oggi in campo a Parigi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida tra Francia e Galles sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Chiaramente c’è molta attesa verso questa diretta tra Francia e Galles, primo gustoso anticipo di quello che sarà il 6 Nazioni 2019: la sfida è ovviamente storica e vede in campo, caso curioso proprio le due nazionali che hanno chiuso il programma della precedente edizione. Se in tale occasione il risultato arrise di poco ai dragoni rossi, va anche detto che tale precedente potrebbe non essere più utile. Le formazioni portate al sei nazioni dai ct Brunel e Gatland sono diverse da quelle che avevano preso parte alla precedente edizione e fare un confronto ora appare affatto utile. Appare quindi complicato immaginare un pronostico della sfida: la nazionale francese infatti rappresenta poi una vera incognita in questo 6 Nazioni 2019. Nello spogliatoio dei galletti certo i talenti non mancano, ma non sempre queste doti sono state messe a frutto completamente e anzi i risultati rimediati non sono sempre stati convincenti. Attenzione poi al Galles che potrebbe essere la vera sorpresa del torneo: la formazione dei dragoni rossi infatti potrebbe giocarsi la carta dell’effetto sorpresa, da sottovalutata a prima protagonista della competizione. Non dimentichiamo poi che la nazionale di certo vorrà per dare un ultimo regalo di addio al ct Gatland dopo ben 11 anni sulla panchina gallese.



