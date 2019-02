Diretta Giappone Qatar/ Streaming video e tv: Sanchez a caccia del 1^ storico titolo (Finale Coppa d’Asia)

Giappone Qatar, diretta dall’arbitro Irmatov, è la partita in programma oggi venerdì 1 febbraio 2019 al Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 secondo il fuso orario italiano, per la finalissima della Coppa d’Asia 2019. La competizione continentale che è di scena negli Emirati arabi uniti sta giungendo al termine: di fronte oggi una certezza del torneo come è la squadra nipponica e la grande sorpresa dell’edizione 2019 ovvero i qataroti di Sanchez, approdati in finalissima avendo battuto con un netto 4-0 i padroni di casa di Zaccheroni in semifinale. La diretta Giappone Qatar di questo pomeriggio si annuncia quindi come uno scontro unico a prescindere dalla posta in palio che pure è più che mai pesante: se per la nazionale dei Samurai sarebbe infatti il quinto titolo della loro storia, per il qatarioti sarebbe il primo. Un ottimo modo quindi per prestarsi ai prossimi Mondiali 2022 di scena proprio in Qatar.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere in diretta tv di Giappone Qatar, la finale di Coppa d’Asia 2019: il torneo non è trasmesso nel nostro Paese e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Le informazioni utili potranno arrivare comunque dalle pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolar modo su Facebook e Twitter dove sono garantite anche le versioni in lingua inglese.

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE QATAR

In vista della diretta tra Giappone e Qatar, finalissima della Coppa d’Asia 2019, ovviamente i due tecnici punteranno sulla loro conformazione titolare ed è assai probabile che sia Moryasu che Sanchez confermeranno molti dei giocatori protagonisti nelle semifinali. Ecco quindi che per la squadra dei Samurai, che ha battuto in semifinale con un netto 3-0 il più favorito Iran, punterà nuovamente sul 4-2-3-1 come modulo di partenza. Vedremo quindi Gonde in porta e di fronte al numero 1 vi sarà spaio per Tomyasu e il capitano Yoshida: toccherà quindi al duo Nagatomo-Sakai agire ai lati. In avanti si candidano per la maglia da titolare Shiotani e Shibasaki benché certo vi sia in panchina l’acciaccato Endo. Sarà come al solito Minamino, giocatore del Salisburgo ad agire sulla trequarti: in attacco confermati dal primo minuto Osako Haraguchi e Doan, pur con Ito a disposizione dalla panchina.

Per le probabili formazioni del Qatar Sanchez potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto in semifinale: di sicuro tra i pali non mancherà Al Sheeb. In difesa al centro spazio per Salman e Khoukhi in gol contro gli Emirati: sulla fasce troveremo invece dal primo minuto Abdelkarim e uno tra Pedro Miguel e Al Muhaza. Per la mediana Sanchez dovrebbe dare di nuovo fiducia al duo Al Hajri-Madibo, mentre per il ruolo sulla trequarti si candida Boudiaf. Poche le novità poi in attacco: prima punta sarà Ali mentre sull’esterno troveremo tra i titolari Afif e il capitano Al Haydos.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Giappone e Qatar vediamo bene che il pronostico è tutto a favore della compagine nipponica. Controllando le quote date dalla snai vediamo poi che l’1×2 della finale della Coppa d’Asia 2019 la vittoria del Giappone è stata data a 2.15, contro il più elevato 3.85 fissato per il Qatar, mentre il pareggio ha meritato la quota di 3.00.



