Diretta Gran Canaria Milano/ Streaming video e tv: trasferta fondamentale per l’Olimpia (basket Eurolega)

Gran Canaria Milano, partita valida per la ventunesima giornata di basket Eurolega 2018-2019, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 1 febbraio presso la Gran Canaria Arena: sfida delicatissima questa per l’Olimpia che, reduce dalla preziosa vittoria contro lo Zalgiris Kaunas, ha ripreso la sua marcia verso i playoff e in questo momento, anche se solo per differenza canestri in mancanza del quadro generale delle sfide dirette, occupa l’ottava posizione in classifica o comunque ci era arrivata entrando in questo turno. L’occasione è da sfruttare soprattutto per la posizione di classifica dell’Herbalife: 6 vittorie e 14 sconfitte fanno degli spagnoli una delle squadre peggio piazzate e con poche speranze di raggiungere i quarti di finale, ma un successo casalingo aumenterebbe sicuramente le speranze della matricola e, considerato che Gran Canaria aveva vinto la partita di andata al Mediolanum Forum, grazie alla doppia sfida diretta a favore sarebbe in grado di avvicinare Simone Pianigiani e i suoi ragazzi. Dunque non ci resta che puntare i riflettori sul parquet iberico e presentare innanzitutto i temi principali nella diretta di Gran Canaria Milano, aspettando poi che le due squadre facciano il loro ingresso in campo.

Gran Canaria Milano arriva ad una settimana di distanza dalla preziosissima vittoria che l’Olimpia ha centrato sullo Zalgiris: un successo ancora più importante perchè giunto in un turno nel quale Barcellona, Vitoria e Panathinaikos hanno perso, e soprattutto perchè la partita ha sostanzialmente avuto lo stesso andamento di certe uscite (quella doppia contro il Bayern, la stessa con Gran Canaria dell’andata, quella contro il Maccabi) che invece Milano non era riuscita a condurre in porto. La classifica resta buona, nel senso che per la prima volta in tre anni di girone unico l’Olimpia non si è staccata dal gruppo e dunque dà la sensazione di poterci provare fino all’ultimo; in un contesto simile, e con sfide dirette ancora da giocare, una singola gara potrebbe fare tutta la differenza del mondo e, a questa trasferta spagnola, il gruppo di Simone Pianigiani ci arriva in maniera positiva, avendo ritrovato la vittoria anche in campionato grazie al successo sulla Virtus Bologna. Gran Canaria ha perso una partita spartiacque: cadendo sul campo del Buducnost non è riuscita ad accorciare sulla concorrenza, non ha interrotto la striscia di sconfitte (arrivata a cinque partite) e in questo modo ha anche allontanato la possibilità di giocare i playoff. Cosa che potrebbe ancora succedere, ma il calendario è difficile e le altre non staranno certo a guardare; intanto comunque l’Herbalife ha la possibilità di portarsi a due partite di distanza dalla stessa Olimpia Milano che aveva battuto all’andata, e in questo modo il traguardo potrebbe essere un po’ più alla portata. Staremo allora a vedere come andranno le cose nella partita della Gran Canaria Arena.



