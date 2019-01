Diretta India Italia/ Coppa Davis 2019 streaming video e tv: primo turno per gli azzurri (tennis)

India Italia rappresenta il primo impegno della nostra nazionale nella Coppa Davis 2019: si parte alle ore 11:00 locali, vale a dire le 6:30 della mattina di casa nostra. E’ l’anno zero della competizione: la vecchia formula, quella storica con cui si è sempre giocato, va infatti in pensione e al suo posto arriva un regolamento che se vogliamo è piuttosto “cervellotico”, con una prima fase che resta identica ma la bellezza di 24 nazionali coinvolte. Brevemente, la nuova formula prevede che le 12 qualificate vadano a giocare le Finali a 18: qui si aggiungeranno le quattro semifinaliste dello scorso anno più due wild card, che formeranno sei gironi da tre squadre. Le prime e le due migliori seconde andranno ai quarti, che si giocheranno (ovviamente come semifinali e finali) in una stessa località: per il 2019 e il 2020 si tratta di Madrid. Dunque l’Italia inaugura questa nuova Coppa Davis 2019 in una sfida in trasferta, al Calcutta South Club; naturalmente i nostri avversari hanno scelto l’erba e questo potrebbe in qualche modo metterci in difficoltà, anche se nella diretta di India Italia ci aspettiamo di vedere la nostra nazionale trionfare e andare dunque alle Finali a 18.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INDIA ITALIA

Come al solito, la diretta tv di Inda Italia della Coppa Davis 2019 sarà trasmessa su SuperTennis: il canale tematico interamente dedicato a questo sport è disponibile per tutti sul canale 64 del telecomando, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno raggiungerlo anche al numero 224 del decoder. In alternativa si potranno seguire i match di Calcutta anche in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.supertennis.tv, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo inoltre il sito www.daviscup.com e i rispettivi account presenti sui social network: facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup.

INDIA ITALIA, STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

RISULTATI E PRECEDENTI

India Italia si gioca per la quinta volta nella storia, e il bilancio ci vede nettamente in vantaggio: 4-1 a nostro favore, ma come detto sull’erba di Calcutta potremmo soffrire qualcosa visto che, storicamente, questa è una superficie sulla quale abbiamo sempre fatto fatica al contrario dei nostri avversari, del tutto abituati al verde. I rapporti di forza però sono totalmente a favore degli azzurri: Corrado Barazzutti non avrà a disposizione Fabio Fognini ma il quarto singolarista italiano, vale a dire Thomas Fabbiano che ha appena raggiunto il terzo turno agli Australian Open, ha una classifica migliore del primo degli indiani, ovvero Prajnesh Gunnerswaran che è numero 102 Atp. D’accordo che a volte i ranking contano poco, ma l’Italia può schierare a Calcutta giocatori come Marco Cecchinato e Andreas Seppi (il terzo singolarista è Matteo Berrettini, forse il giovane al momento più pronto) che anche in termini di esperienza sono nettamente superiori all’India. Il pericolo maggiore arriva forse dal doppio, visto che i nostri avversari possono mandare in campo Rohan Bopanna: si tratta di uno dei migliori interpreti della disciplina e potrebbe darci fastidio in qualche modo. Bisogna anche dire che, per la prima volta da tanto tempo, si gioca sulla distanza dei due giorni e non più dei tre: da questo punto di vista la Coppa Davis si uniforma alla Fed Cup, anche dal punto di vista del numero dei set visto che si giocherà al meglio dei tre, altra rivoluzione epocale di una formula che fin dalla sua creazione ha fatto parecchio discutere, nel bene e nel male.



