In attesa che prendano il via i Mondiali di Are ecco che la Coppa del mondo di sci femminile ci mette in programma gli ultimi due appuntamenti prima del torneo iridato: oggi venerdi 1 febbraio 2019 è di scena lo slalom gigante di Maribor. Si fa tappa quindi in Slovenia per una nuova gara tra i pali stretti, dopo che l’ultima prova nella specialità aveva vinto Mikaela Shiffrin sulla neve di Plan de Corones lo scorso 15 gennaio. Anche oggi la star statunitense è ovviamente tra le favorite numero 1 al successo, considerando che la stessa sciatrice a stelle e strisce ha preferito saltare gli ultimi appuntamenti per prepararsi al meglio al gigante di Maribor e approdare ai mondiali di Are al top della condizione mentale e fisica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM GIGANTE DI MARIBOR

La prima manche del gigante di Maribor avrà inizio alle ore 10.00, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà a partire dalle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a in Slovenia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

GIGANTE MARIBOR: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Come detto prima sarà Mikaela Shiffrin tra le protagoniste più attese di questo gigante di Maribor viste poi le belle cose fatte dalla star statunitense nella prova di Plan de Corones. L’americana però non sarà l’unica: anzi il panorama di avversarie è ben ampio. Ecco quindi che non possiamo non citare la vincitrice in carica sulle nevi slovene ovvero la francese Tessa Worley che già in stagione si è fatta spesso vedere vicino al

successo. Attenzione però anche a Petra Vlhova e Viktoria Rebensburg che pure hanno ottenuto grandi cose nella prima parte della stagione di Coppa del mondo di sci femminile nella specialità. Non meno importante lo squadrone azzurro presente a Maribor, con l’unica incognita di Federica Brignone. La sciatrice milanese infatti è uscita ben acciaccata dalla gara di Garmisch di domenica scorsa (edema al ginocchio) e potrebbe anche decidere di saltare l’appuntamento sloveno per cautelarsi in vista dei prossimi mondiali di Are. Nella delegazione italiana presente però contiamo anche Marta Bassino (a podio a Plan de Corones) Irene Curtoni e Sofia Goggia a cui faranno compagnia anche Francesca Marsaglia, Roberta Midali, Karolin Pilcher e Laura Pirovano.



