Rafael Toloi/ La moglie perde il figlio: dramma per il difensore dell’Atalanta

L’Atalanta, i tifosi nerazzurri e gli appassionati si stringono a Rafael Toloi, difensore brasiliano che ha vissuto un vero dramma familiare proprio nel giorno del trionfo sulla Juventus in Coppa Italia. La moglie, incinta di due mesi, infatti ha perso il bambino che la coppia aspettava. È stato lo stesso Toloi a raccontare quanto successo su Instagram: l’esame di routine che dà invece la notizia peggiore che una madre in attesa possa ricevere, la preoccupazione da parte della moglie di non turbare il marito che stava appunto per giocare una partita importante come Atalanta Juventus, Toloi che intuisce dalla risposta evasiva della moglie al telefono che qualcosa non va ma scende comunque in campo e contribuisce al trionfo dei nerazzurri nei quarti di Coppa Italia, un 3-0 ai bianconeri che entra di diritto nella storia dell’Atalanta e che fa partire la festa della squadra, dei tifosi e di tutta Bergamo. Una festa alla quale Toloi avrà partecipato con l’animo combattuto, tra la grande gioia per il traguardo sportivo e l’apprensione per l’esito di quell’esame di routine che però forse non era andato come il difensore e sua moglie avrebbero immaginato…

RAFAEL TOLOI DALLA GIOIA AL DRAMMA: LA MOGLIE PERDE IL BAMBINO

Arrivato a casa, Rafael Toloi ha infatti ricevuto la notizia che mai avrebbe voluto sentire, quando la moglie gli ha detto di avere perso il bambino che portava in grembo. Il lungo messaggio di Toloi sui social casi chiude comunque con i ringraziamenti e una dichiarazione d’amore: grazie alla squadra e alla città (che si sarebbero poi scatenati con messaggi di affetto e di incoraggiamento), amore naturalmente per la moglie Flavia Toloi, alla quale Rafael ha riservato parole davvero speciali: “Ti amo e sarò sempre con te Flavia Toloi! La vita è così dobbiamo essere forte in tutti momenti e io credo che Dio abbia conservato il meglio per noi!”. Non possiamo fare altro naturalmente che manifestare anche noi la nostra vicinanza alla famiglia Toloi, augurando a Rafa e alla moglie di uscire da questa vicenda ancora più forti e uniti. Il calore della gente di Bergamo e dei tifosi dell’Atalanta sicuramente sarà un grosso aiuto per superare anche questa terribile notizia.





