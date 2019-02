Diretta Atalanta Spal/ Streaming video e tv: la Dea vola verso la Champions League (Serie A)

Atalanta Spal, partita che viene diretta dal signor Davide Massa, si gioca alle ore 15:00 di domenica 10 febbraio ed è una di quelle inserite nel programma della 23^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. La Dea ci arriva sognando la Champions League: la vittoria di Cagliari – decisivo Hateboer – ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di agganciare la Roma in quinta posizione, ma soprattutto di recuperare due punti al Milan portandosi ad una sola lunghezza dal quarto posto. L’Atalanta è in questo momento la squadra più in forma del campionato: lo ha imparato a sue spese anche la dominante Juventus, demolita nei quarti di Coppa Italia senza mai dare l’impressione di poter vincere. Adesso però gli orobici sanno di doversi soprattutto confermare; una risposta arriverà da questa partita dell’Atleti Azzurri d’Italia, dove arrivano gli estensi che all’andata erano stati in grado di vincere con una doppietta del grande ex Petagna. La squadra di Leonardo Semplici deve ancora fare i conti con la lotta alla salvezza: nel lunch match di domenica scorsa ha pareggiato in casa contro il Torino e dunque non è riuscita a staccarsi dalla concorrenza. Ci mettiamo pertanto in attesa della diretta di Atalanta Spal mentre valutiamo le possibili scelte dei due allenatori per le formazioni che affronteranno questa partita di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPAL

Ecco allora le probabili formazioni di Atalanta Spal: rispetto a lunedì sera Gasperini dovrebbe puntare nuovamente su Ilicic, che si prepara a prendere il posto che Pasalic ha occupato sulla trequarti, e Gianluca Mancini che ha la possibilità di tornare titolare nel terzetto difensivo, insieme a Toloi e Palomino e dunque con Djimsiti che potrebbe scalare in panchina. Il resto appare confermato, e non potrebbe essere altrimenti: in porta Etrit Berisha, a centrocampo la solita mediana formata da Freuler e De Roon con Hateboer a destra e Castagne che continua a essere favorito su Gosens per l’altra corsia. Davanti, detto di Ilicic, ci sarà Duvan Zapata che ha fermato a otto la striscia di partite consecutive con almeno un gol; gli farà compagnia Alejandro Gomez. Nella Spal la doppia tegola è data dalla squalifica di Felipe e Fares: in difesa Semplici dovrebbe puntare su Vicari che sarà il centrale tra Cionek e Bonifazi (con Viviano tra i pali), sulla sinistra invece va a giocare Filippo Costa. Centrocampo con Valdifiori in cabina di regia (favorito su Schiattarella e Valoti), Missiroli e l’ex Kurtic saranno le mezzali con Manuel Lazzari che non ha rivali a destra; nel tandem d’attacco si dovrebbe rivedere Petagna, possibile panchina per l’altro ex Paloschi visto che Antenucci viaggia verso l’altra maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Atalanta Spal potete rifarvi alle quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il vantaggio nel pronostico va alla Dea, per la cui vittoria è previsto un valore di 1,30 volte la puntata (dovrete ovviamente giocare il segno 1). Il segno 2, per contro, regola il successo esterno degli estensi e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 10,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita sarebbe di 5,25 volte l’importo della giocata con questo bookmaker.



