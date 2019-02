Diretta Bisceglie Trapani/ Streaming video e tv: i granata continuano la caccia alla vetta (Serie C)

Bisceglie Trapani, che verrà diretta dal signor Nicolò Cipriani, va in scena domenica 10 febbraio alle ore 14.30, e sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. I pugliesi non sono scesi in campo nell’ultimo weekend, per il forfait del Matera, con vittoria a tavolino per 0-3 sancita dal Giudice Sportivo. Il Bisceglie ha così agganciato il Rieti al quartultimo posto, ma ora dovrà sfidare il Trapani secondo, che non molla la rincorsa alla vetta dopo il 4-2 rifilato in casa dal Monopoli, ma che vede nel contempo l’inarrestabile Juve Stabia sempre lontana nove punti in classifica; intanto i granata hanno anche superato gli ottavi di Coppa Italia Serie C, vincendo di misura il big match contro il Catanzaro e prendendosi un’ulteriore soddisfazione all’interno di una stagione comunque ottima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Bisceglie Trapani in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE TRAPANI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Ventura di Bisceglie. I padroni di casa pugliesi schiereranno Vassallo in porta, Calandra sull’out difensivo di destra e Maestrelli sull’out difensivo di sinistra, mentre Zigrossi e il bosniaco Markic saranno i centrali di difesa. Giacomarro, Parlati e Bottalico formeranno il terzetto di centrocampo, con l’ivoriano Djoulou Zohoki che guiderà il tridente offensivo affiancato da Cuppone e da Starita. Risponderà il Trapani con Dini in porta, il portoghese Ferreira schierato come terzino destro e Franco terzino sinistro, mentre Scognamillo e Pagliarulo saranno i centrali di difesa. A centrocampo il francese Taugourdeau sarà affiancato da Corapi e da Aloi, mentre l’altro transalpino Nzola guiderà il tridente offensivo affiancato da Ferretti e Tulli, mentre mancherà lo squalificato Fedato espulso nell’ultimo match interno contro il Monopoli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-3 schierato dall’allenatore del Bisceglie, Rodolfo Vanoli, stesso modulo scelto dal mister del Trapani, Vincenzo Italiano. Nel match d’andata di questo campionato il Trapani ha battuto di misura il Bisceglie allo stadio Provinciale, 1-0 con gol decisivo del francese Nzola. Siciliani vincenti anche nell’ultima sfida di campionato disputata a Bisceglie il 28 ottobre 2017, 0-3 con reti messe a segno da Marras, Murano ed Evacuo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Trapani favorit0 per la conquista dei tre punti contro il Bisceglie. Vittoria in casa quotata 2.90 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.15 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 2.40 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.10 e l’under 2.5 offerto a 1.65 da Sisal Matchpoint.



