Diretta Bologna Genoa/ Streaming video e tv: Mihajlovic a caccia della seconda vittoria (Serie A)

Bologna Genoa, che verrà diretta dal signor Gianluca Rocchi, è il lunch match nella 23^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: le due squadre scendono infatti in campo alle ore 12:30 di domenica 10 febbraio. Al Dall’Ara si gioca una partita davvero delicata in chiave salvezza: sembrava spacciato il Bologna, che invece ha bagnato il ritorno di Sinisa Mihajlovic con una clamorosa vittoria a San Siro (contro l’Inter) e ora, pur essendo ancora penultimo in classifica, ha la seria possibilità di andare a scavalcare alcune delle squadre che lo precedono. Il Genoa ha come punto di riferimento lo stesso club emiliano, sul quale ha 7 punti di vantaggio: un tesoretto che oggi potrebbe anche aumentare, e allora possiamo dire che la partita del Dall’Ara è fondamentale anche per un Grifone che nelle ultime due giornate ha vinto la sfida diretta contro l’Empoli per poi pareggiare, a Marassi, contro il Sassuolo continuando a muovere la classifica. Si prospetta una partita interessante, questa diretta di Bologna Genoa, anche se magari le due squadre potrebbero entrare in campo con l’idea di non esporsi troppo; intanto possiamo vedere quelle che possono essere le scelte dei due allenatori parlando delle formazioni che potrebbero iniziare la sfida del Dall’Ara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Genoa non è prevista: secondo la fascia oraria questa partita è una di quelle che sono date in esclusiva alla piattaforma DAZN. Abbonandovi al servizio potrete assistere alla sfida di Serie A in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete anche collegare alla vostra televisione tramite Chromecast; in alternativa, avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet, potrete installarvi direttamente l’applicazione DAZN e attivarla sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA GENOA

Analizziamo dunque le probabili formazioni di Bologna Genoa: Mihajlovic ha il solo Nicola Sansone indisponibile e dunque dovrebbe confermare il 4-3-3 con Orsolini e Palacio – grande ex della partita – che si muovono sugli esterni del tridente accompagnando Santander, autore di 6 gol in questo campionato e matchwinner a San Siro. A centrocampo avremo la consueta regia di Pulgar, con due mezzali in grado di garantire corsa e quantità (Andrea Poli) e inserimenti negli spazi, qui con il contributo di Soriano che è sempre favorito su Dzemaili. In difesa si gioca a quattro, la novità portata dal tecnico serbo: Calabresi o Ibrahima Mbaye a destra con Dijks dall’altra parte, da valutare Lyanco che però dovrebbe essere in mezzo con Danilo a protezione di Skorupski. Cesare Prandelli perde Cristian Romero, che è squalificato: ci sarà Gunter al fianco di Zukanovic, Ionut Radu sarà il portiere mentre Biraschi e Criscito saranno schierati come sempre sulle corsie. Il modulo del Genoa dovrebbe essere il 4-2-3-1: potrebbe rimanere fuori Miguel Veloso a favore di Lerager, danese arrivato a gennaio dal Bordeaux, anche perchè il regista sarà Radovanovic. Lazovic e Kouamé i laterali a supportare il trequartista Bessa, come riferimento avanzato giocherà ovviamente Sanabria che ha segnato due gol nelle prime due partite con la maglia rossoblu.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha previsto le quote per Bologna Genoa: secondo questo bookmaker si parte da una situazione di equilibrio ma con i felsinei leggermente favoriti, avendo una quota sul segno 1 per la loro vittoria (2,30 volte la somma messa sul piatto) leggermente inferiore all’eventualità del successo esterno del Grifone, regolato dal segno 2 e che vi farebbe guadagnare 3,30 volte la cifra investita. Il pareggio è ipotesi regolata dal segno X: in questo caso vincereste un corrispettivo di 3,15 volte quanto puntato.



