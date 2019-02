Diretta Catania Casertana/ Streaming video: gli etnei cercano di ripartire (Serie C)

Catania Casertana sarà diretta dal signor Marco D’Ascanio allo stadio Massimino, si gioca domenica 10 febbraio alle ore 16.30 e sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. Lo 0-0 in casa della Vibonese, domenica scorsa, è costato al Catania l’aggancio del Catanzaro al terzo posto in classifica. Nonostante una partita in meno giocata finora, la Juve Stabia capolista sembra fuori portata per i nerazzurri. Rispetto alla Casertana quinta, il Catania vanta comunque ancora nove punti di vantaggio, nonostante i campani nell’ultima giornata di campionato abbiano confermato le loro velleità di alta classifica e di qualificazione ai play off, piegando di misura tra le mura amiche la Virtus Francavilla grazie al terzo gol in campionato del difensore centrale Rainone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Catania Casertana in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA CASERTANA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Massimino di Catania. I padroni di casa schiereranno Pisseri tra i pali, Calapai in posizione di terzino destro e il senegalese Baraye in posizione di terzino destro, con Aya e Silvestri impiegati come difensori centrali. A centrocampo spazio al terzetto composto da Bucolo, Biagianti ed Angiulli, mentre in attacco il tridente etneo sarà formato dal gambiano Manneh, da Curiale e da Di Piazza. Risponderà la Casertana con il lituano Adamonis tra i pali e una linea a quattro schierata da destra a sinistra rispettivamente con Blondett, Rainone, Pascali e Meola. A centrocampo spazio per Vacca, Santoro e De Marco, mentre nel tridente offensivo dei campani partiranno dal primo minuto Mancino, Castaldo e Padovan.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-3 schierato dall’allenatore del Catania, Andrea Sottil, stesso modulo scelto dal mister della Casertana, Raffaele Esposito. Nel match d’andata di questo campionato le due formazioni hanno pareggiato 1-1 a Caserta, etnei in vantaggio con Curiale ma poi raggiunti da una rete di Floro Flores al novantesimo minuto. Casertana corsara nell’ultimo precedente disputato a Catania il 30 dicembre 2017, 1-2 con rete etnea di Fornito e gol campani realizzati entrambi da Padovan.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Catania nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro la Casertana. Vittoria in casa quotata 1.83 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 4.20 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.20 e l’under 2.5 offerto a 1.55 da Sisal Matchpoint.



© RIPRODUZIONE RISERVATA