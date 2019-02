Diretta discesa Are/ Mondiali sci 2019 streaming video e tv: Sofia Goggia punta alla vittoria

La diretta della discesa femminile di Are sarà per oggi il piatto forte dei Mondiali di sci 2019. Questa domenica è dunque consacrata alla gara regina dello sci alpino in campo femminile, la discesa di Are che assegnerà il titolo iridato incoronando la “donna più veloce” di questa edizione dei Mondiali sulle nevi svedesi di Are. L’Italia, che ha già raccolto diverse soddisfazioni, punta oggi soprattutto su Sofia Goggia e non potrebbe essere altrimenti, considerato l’eccellente ritorno alle gare per la bergamasca dopo l’infortunio che l’ha bloccata per metà stagione, già coronato dall’argento vinto martedì in super-G. Prima però di analizzare le possibili favorite e le possibilità anche delle altre azzurre, è doveroso naturalmente evidenziare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Are, terza gara femminile di questi Mondiali di sci 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI ARE

La diretta della discesa di Are avrà inizio alle ore 12.30, orario che ha accomunato tutte le gare veloci di questi Mondiali di sci 2019 in Svezia. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA ARE: FAVORITE E AZZURRE

Durante la stagione, in discesa abbiamo avuto tante protagoniste differenti. I nomi più caldi dovrebbero essere quelli delle austriache Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer e Stephanie Venier e della slovena Ilka Stuhec, che si sono divise le vittorie località per località: a Lake Louise ci furono due discese vinte entrambe dalla Schmidhofer, bis anche per la Siebenhofer nelle due discese a Cortina, mentre Stuhec si è imposta in Val Gardena e Venier a Garmisch, nell’ultima discesa prima dei Mondiali. Le tre austriache però sono andate tutte male nel super-G di martedì, potremmo scegliere allora piuttosto Ilka Stuhec, nel 2017 campionessa del Mondo e vincitrice della Coppa di discesa prima di perdere tutta la successiva stagione per un grave infortunio. Ci permettiamo però un azzardo, sfidando la scaramanzia: Sofia Goggia sicuramente non è inferiore a nessuna di loro, a Garmisch è tornata in gara ottenendo due secondi posti, in super-G ha vinto l’argento battuta solo da Mikaela Shiffrin (che in discesa non c’è) e di conseguenza la bergamasca ha tutte le carte in regola per giocarsi il successo e diventare campionessa del Mondo oltre che olimpica di discesa. Infine, è doveroso citare Lindsey Vonn: non sappiamo se la campionessa americana saprà raschiare dal fondo del barile le ultime energie per lasciare il Circo Bianco con un risultato alla sua altezza, soprattutto dopo la caduta in super-G, tuttavia oggi sarà in ogni caso protagonista assoluta della discesa, purtroppo l’ultima della sua carriera.



