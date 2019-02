Diretta Fed Cup 2019/ Svizzera Italia streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 2^ giornata)

La diretta di Svizzera Italia, primo turno nel Secondo Gruppo Mondiale della Fed Cup 2019, prosegue anche oggi domenica 10 febbraio a partire dalle ore 12.00: le azzurre giocano in trasferta a Biel con l’obiettivo di raggiungere il playoff per tornare nel Gruppo Mondiale in cui la nostra nazionale di tennis femminile è stata protagonista assoluta fino a pochi anni fa, quando il ricambio generazionale ci ha fatto purtroppo fare un brusco passo indietro. La diretta di Svizzera Italia di Fed Cup vivrà dunque oggi la sua seconda e decisiva giornata, che vedrà in programma gli ultimi due singolari e il doppio. Andiamo allora a ricordare che cosa ci attende nelle prossime ore, dopo i primi due singolari disputati ieri, ricordando che questo è ancora un programma di massima, che potrà essere modificato fino a un’ora prima dell’inizio delle partite, ed inoltre a risultato acquisito si potrebbe decidere di non disputare le partite che dovessero eventualmente ancora svolgersi. Comunque, alle ore 12.00 il primo singolare chiamerà in campo Belinda Bencic e Camila Giorgi, a seguire scenderanno invece in campo Viktorija Golubic e Sara Errani. Infine, in caso di necessità, sarebbe decisivo il doppio, le cui titolari designate sarebbero al momento Timea Bacsinszky e Jill Teichmann per la Svizzera, Jasmine Paolini e Martina Trevisan per l’Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PARTITE

La diretta tv di Fed Cup per la sfida Svizzera Italia è trasmessa dalla web-tv SuperTennis, dunque si tratta di un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del vostro telecomando; ricordando che i clienti Sky potranno accedere anche tramite il loro decoder (numero 224), dobbiamo dire che con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone sarà possibile seguire le partite del primo turno anche in diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv. Le informazioni utili su questa sfida arriveranno da www.fedcup.com, portale ufficiale del torneo; avrete inoltre la possibilità di consultare i relativi account presenti sui social network, in particolare facebook.com/FedCup e, su Twitter, @FedCup. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI SUPERTENNIS

RISULTATI E PRECEDENTI

Svizzera Italia vede purtroppo le azzurre con le spalle al muro dopo le due sconfitte nei singolari di ieri. La situazione di questa sfida per la Fed Cup 2019 vede dunque la Svizzera avanti 2-0 grazie alle vittorie ottenute da Belinda Bencic su Sara Errani e da Viktorija Golubic contro Camila Giorgi. I rimpianti sono soprattutto per questa seconda partita, che vedeva l’azzurra sulla carta ampiamente favorita, vista la ben diversa classifica Wta in favore della Giorgi rispetto alla Golubic, che invece ha avuto la meglio in una partita caratterizzata da tantissimi alti e bassi, ma nella quale certamente Camila è rimasta molto lontana dai suoi migliori livelli. Era più prevedibile invece la sconfitta di Errani contro Bencic, però adesso l’Italia non può più permettersi alcun passo falso e dovrà vincere addirittura tre partite su tre, mentre alla Svizzera basterà un solo successo per chiudere la pratica. Bencic Giorgi sarà sulla carta la partita tecnicamente più interessante di tutto il weekend e Camila dovrà riscattarsi dallo scivolone di ieri per far proseguire la sfida e regalarci una domenica ricca di grande tennis. Il destino dell’Italia di Fed Cup è appeso a un filo…



