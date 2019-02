Diretta Foggia Pescara/ Streaming video DAZN: quote, satanelli favoriti (Serie B)

Foggia Pescara sarà diretta dal signor Manuel Volpi, va in scena alle ore 15:00 di domenica 10 febbraio alle ore 15.00 e sarà una delle sfide della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Nonostante i sei punti di penalizzazione, i rossoneri stanno cercando di ottenere la salvezza diretta, anche se al momento il Cosenza, fuori dalla zona play out, è distante cinque punti per i rossoneri. Contro il Palermo nel posticipo i Satanelli hanno strappato un pareggio molto prezioso che ha confermato come la squadra abbia tutto per uscire presto dalla zona calda della classifica, e magari anche a giocarsi qualcosa in più. Il Pescara invece si è ritrovato travolto nello scontro diretto d’alta classifica contro il Brescia: un 1-5 che ha allontanato di cinque lunghezze gli abruzzesi dalla vetta, con la squadra allenata da Bepi Pillon che nel 2019 ha raccolto solamente due pareggi e una sconfitta, senza riuscire ancora ad ottenere una sola vittoria nell’anno nuovo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Foggia Pescara in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento DAZN, visibile su smart tv, smartphone, tablet e applicazioni internet compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PESCARA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. I padroni di casa pugliesi schiereranno Leali tra i pali, il belga Ngawa sull’out difensivo di destra e Ranieri sull’out difensivo di sinistra, mentre al centro della retroguardia ci sarà spazio per il francese Billong e per Martinelli. A centrocampo spazio a Gerbo, Greco e Busellato, mentre Iemmello guiderà il tridente offensivo affiancato dal tedesco Kragl e da Galano. Risponderà il Pescara con Fiorillo a difesa della porta, Balzano schierato in posizione di terzino destro e Del Grosso schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Scognamiglio e il francese Gravillon giocheranno al centro della difesa. A centrocampo spazio all’uruguaiano Brugman, al senegalese Kanouté e all’albanese Memushaj, mentre nel tridente offensivo Mancuso sarà affiancato da Marras e da Capone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-3 che sarà la scelta tattica sia del mister del Foggia, Pasquale Padalino, sia del tecnico del Pescara, Bepi Pillon. All’andata gli abruzzesi si sono imposti di misura contro i pugliesi, 1-0 con rete decisiva di Gravillon. Stesso risultato dell’ultimo precedente disputato a Foggia il 20 gennaio 2018, 0-1 per il Pescara con Mancuso match winner. Il Foggia non batte il Pescara in casa dalla sfida disputata in Lega Pro il 25 aprile 2010, 1-0 il risultato anche in quel caso.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Foggia favorito per la conquista dei tre punti contro il Pescara. Vittoria in casa quotata 2.10 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.15 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 3.50 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 1.95 e l’under 2.5 offerto a 1.85 da Sisal Matchpoint.



