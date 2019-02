Diretta Inghilterra Francia/ Streaming video Dmax: Bleus a Twickenham per il riscatto (rugby 6 Nazioni 2019)

Inghilterra Francia, diretta dall’arbitro gallese Nigel Owens, si gioca alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 10 febbraio, per la seconda giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby, naturalmente presso lo storico stadio di Twickenham a Londra, da sempre casa del rugby inglese. L’attesa è grande, perché Inghilterra Francia mette di fronte le due principali potenze del rugby europeo, che però negli ultimi anni hanno patito molto la concorrenza delle “piccole” britanniche – nel 6 Nazioni l’Inghilterra ha vinto solamente tre delle ultime 15 edizioni, la Francia non festeggia dal 2010. In questa edizione 2019 però l’Inghilterra ha cominciato alla grande, con una vittoria in Irlanda che rende i Bianchi favoriti per il successo finale, mentre la Francia ha incassato una sconfitta casalinga contro il Galles e dunque adesso deve cercare un difficile colpaccio a Twickenham se non vuole vedere svanite le ambizioni già alla seconda giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INGHILTERRA FRANCIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Inghilterra Francia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo già accennato, Inghilterra Francia è già uno spartiacque del torneo delle due Nazionali di rugby: gli inglesi con una seconda vittoria avanzerebbero una forte candidatura per il successo finale e metterebbero già definitivamente fuori gioco la Francia, che dal canto suo deve evitare naturalmente la seconda sconfitta consecutiva, che condannerebbe i Blues a un 6 Nazioni anonimo, d’altronde una costante di tutto questo decennio (dal 2011 in poi non hanno mai vinto più di tre partite in una singola edizione). Il pronostico dunque sorride all’Inghilterra, come è normale che sia dopo la grande vittoria a Dublino all’esordio, in casa dell’Irlanda che era considerata la squadra più in forma di tutte e numero 2 del ranking mondiale. L’Inghilterra ha fatto l’impresa e adesso certamente non ha intenzione di fermarsi proprio davanti al pubblico amico di Twickenham. La Francia è già spalle al muro ma può almeno giocare con la serenità di chi non ha nulla da perdere: basterà per tornare a casa con una grande impresa?



