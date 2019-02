Diretta Juventus U23 Arzachena/ Streaming video: quote, bianconeri favoriti (Serie C)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Juventus U23-Arzachena viene diretta dal signor Stefano Lorenzin, si gioca domenica 10 febbraio alle ore 14.30 e sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone A. Momento no per entrambe le squadre: i giovani bianconeri faticano a mostrarsi competitivi, con l’ultima sconfitta in casa della Pro Patria che ha lasciato di nuovo la Juventus con un solo punto conquistato nelle quattro partite disputate dal 20 gennaio ad oggi in campionato, dopo la sosta invernale. Per quanto riguarda l’Arzachena, quella subita nella trasferta sul campo dell’Albissola è stata la settima sconfitta consecutiva in campionato per i sardi, la nona nelle ultime dieci partite disputate. Sardi al momento penultimi, staccati di cinque punti dalla Lucchese, mentre la Juventus U23 mantiene l’undicesimo posto a braccetto con il Gozzano, ma è distante otto lunghezze rispetto al Pisa decimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Juventus U23 Arzachena in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 ARZACHENA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa della Juventus U23 schiereranno Del Favero in porta e una difesa a tre con Coccolo, lo svedese Mattias Andersson e Zanandrea, mentre mancherà lo squalificato Alcibiade, espulso nell’ultima trasferta di Busto Arsizio. A centrocampo spazio a Di Pardo sulla fascia destra e a Masciangelo sulla fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Muratore e il cipriota Kastanos. L’inglese Mavdidi avrà compiti da trequartista alle spalle di Zanimacchia e del belga Mokulu. Risponderà l’Arzachena non Marco Ruzittu tra i pali, Arboleda schierato in posizione di terzino destro e Moi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Danese e Baldan saranno schierati come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Manca, Porcheddu e Bonacquisti nel terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Danilo Ruzzittu, Cecconi e Sanna.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 3-4-1-2 schierato dall’allenatore della Juventus U23, Mauro Zironelli, ed il 4-3-3 del mister dell’Arzachena, Mauro Giorico. Unico precedente tra le due formazioni, il match d’andata di questo campionato disputato il 14 ottobre scorso, con i sardi che si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie alla rete siglata da Bonacquisti nel finale del primo tempo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono la Juventus U23 nettamente favorita per la conquista dei tre punti contro l’Arzachena. Vittoria in casa quotata 1.70 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.35 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 4.85 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.05 e l’under 2.5 offerto a 1.65 da Sisal Matchpoint.



