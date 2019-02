Diretta Lucchese Gozzano/ Streaming video e tv: continua la favola dei piemontesi (Serie C)

Lucchese Gozzano, partita che sarà diretta dal signor Valerio Maranesi, si gioca domenica 10 febbraio alle ore 14.30, e sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone A. I rossoneri si trovano in una situazione difficile: dopo la crisi societaria e il caso fidejussioni, i toscani potrebbero vedersi revocata l’affiliazione e dire addio al professionismo. Ancora non è certo, dopo il rinvio del match di Cuneo della settimana scorsa, che si disputerà la sfida contro un Gozzano bisognoso di punti, che in casa contro la Pistoiese ha subito il 28 gennaio scorso la sua seconda sconfitta consecutiva, ritrovandosi comunque in undicesima posizione ma a otto punti di distanza dalla zona play off; tuttavia i piemontesi sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’AlbinoLeffe, grazie alla quale sono volati ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Lucchese Gozzano in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GOZZANO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa piemontesi schiereranno Falcone tra i pali, Lombardo sull’out difensivo di destra e Favale sull’out difensivo di sinistra, mentre Gabbia e Martinelli formeranno la coppia di difensori centrali. I tre di centrocampo saranno l’argentino Mauri, Zanini e Bernardini, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Sorrentino, Bortolussi e De Feo. Risponderà il Gozzano con Casadei tra i pali e una difesa a tre composta da Emiliano, Mangraviti e Gigli. I centrali di centrocampo saranno Gemelli e Palazzolo, mentre sulla fascia destra si muoverà Petris e sulla fascia sinistra Tumminelli. In attacco spazio al brasiliano Messias e a Rolando alle spalle dell’unica punta di ruolo, Libertazzi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-3 schierato dall’allenatore della Lucchese, Giancarlo Favarin, ed il 3-4-2-1 del mister del Gozzano, Antonio Soda. Unico precedente tra le due formazioni, il match d’andata di questo campionato disputato il 15 ottobre scorso, terminato in parità con il punteggio di 1-1. Toscani in vantaggio con Sorrentino ma raggiunti al novantacinquesimo minuto da un calcio di rigore trasformato da Rolando.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono la Lucchese favorita per la conquista dei tre punti contro il Gozzano. Vittoria in casa quotata 2.15 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 3.30 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.00 e l’under 2.5 offerto a 1.70 da Sisal Matchpoint.



© RIPRODUZIONE RISERVATA