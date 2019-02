Diretta Napoli Palermo Primavera/ Streaming video e tv: le scelte di Scurto per evitare i play out

Napoli Palermo primavera, diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli, domenica 10 febbraio 2019 alle ore 10.00, sarà una delle sfide della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. I siciliani non vincono da nove partite di campionato, i partenopei da sette. Sarà uno scontro tra due squadre che mirano soprattutto ad evitare le angosce della zona salvezza. Nell’ultima sfida di campionato il Napoli si è fatto sorprendere in casa dall’Empoli, secondo ko di fila dopo quello in casa del Milan. Il Palermo invece è uscito senza punti dal doppio scontro con le prime della classe, prima il Torino e poi l’Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Palermo Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, visibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PALERMO PRIMAVERA

Le probabili formazioni per la diretta Napoli Palermo Primavera: club azzurro schierato con una difesa a tre con Manzi, Zanoli e Senese davanti all’estremo difensore D’Andrea. La fascia destra sarà affidata a Mezzoni e la fascia sinistra a Zanon, mentre Lovisa e il cipriota Mamas giocheranno come centrali di centrocampo. Al greco Vrakas compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo Gaetano-Palmieri. Risponderà il Palermo con Avogadri tra i pali, Petrucci sull’out difensivo di destra e Gallo sull’out difensivo di sinistra, mentre Fradella e Gambino saranno i centrali della retroguardia. Nel terzetto di centrocampo rosanero i titolari saranno Santoro, Mendola e il romeno Birligea, nel tridente offensivo spazio a Rizzo, Sicuro e Lucera.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il 3-4-1-2 sarà il modulo di partenza per il Napoli allenato da Roberto Baronio, mentre il Palermo guidato in panchina da Giuseppe Scurto risponderà con il 4-3-3. Rosanero vincenti nel match d’andata di questo campionato, vittoria di misura dei siciliani grazie ad una rete messa a segno da Rizzo, unico precedente recente tra le due formazioni.



