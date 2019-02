Diretta Novara Carrarese/ Streaming video tv: momento delicato per i toscani (Serie C)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Novara-Carrarese verrà diretta dal signor Matteo Marcenaro e, domenica 10 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone A. Scontro d’alta classifica tra due formazioni che hanno finito però con l’allontanarsi dalla vetta nelle ultime settimane. Contro la Pro Vercelli in casa i toscani sono incappati nella loro seconda sconfitta consecutiva in campionato, restando a cinque punti dalla Pro Vercelli prima della classe che per giunta ha disputato finora tre partite in meno; non solo, in settimana i carrarini hanno perso in rimonta l’ottavo di Coppa Italia contro l’Imolese. A quota 34 punti nella graduatoria del girone A, ancor più indietro, c’è il Novara che contro il Piacenza in casa ha pareggiato il suo secondo match di fila, e dal 7 novembre i piemontesi sono imbattuti in campionato,

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Novara-Carrarese in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CARRARESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa piemontesi schiereranno Di Gregorio tra i pali, Tartaglia in posizione di terzino destro e Visconti in posizione di terzino sinistro, mentre Bove e Sbraga giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo al fianco del brasiliano Ronaldo si muoveranno Bastoni e Mallamo, mentre mancherà lo squalificato Schiavi, espulso per doppia ammonizione nell’ultimo match interno contro il Piacenza. Sul fronte offensivo, Eusepi e Perrulli sosterranno come trequartisti l’unica punta di ruolo, Cacia. Risponderà la Carrarese con una linea difensiva a quattro schierata dall’out difensivo di destra all’out difensivo di sinistra rispettivamente con Rosaia, Alari, Luca Ricci e Giacomo Ricci davanti all’estremo difensore Borra. A quattro anche la linea di centrocampo dei marmiferi con Bentivegna che sarà l’esterno laterale di destra e Piscopo l’esterno laterale di sinistra, mentre il ghanese Agyei e Varone si muoveranno per vie centrali. In attacco, spazio a Maccarone al fianco di Tavano.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-2-1 ad albero di Natale schierato dall’allenatore del Novara, William Viali, ed il 4-4-2 del mister della Carrarese, Silvio Baldini. Unico precedente tra le due formazioni, il match d’andata di questo campionato disputato il 14 ottobre scorso, con i sardi che si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie alla rete siglata da Bonacquisti nel finale del primo tempo. Dopo molti anni, le due squadre si sono ritrovate di fronte in campionato nel match d’andata, vinto dalla Carrarese col punteggio di 4-2 con doppiette di Tavano e di Caccavallo, mentre per i piemontesi sono andati in gol Cattaneo e Sansone.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Novara lievemente favorito per la conquista dei tre punti contro la Carrarese. Vittoria in casa quotata 2.35 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.05 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 2.95 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.00 e l’under 2.5 offerto a 1.70 da Sisal Matchpoint.



