Diretta Pisa Pistoiese/ Streaming video: derby toscano all’Arena Garibaldi (Serie C)

Pisa Pistoiese, all’Arena Garibaldi, viene diretta dal signor Riccardo Annaloro e si gioca domenica 10 febbraio alle ore 18.30: sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel calendario del girone A. Nell’ultimo turno di campionato disputato, ancora un pareggio per il Pisa sul campo dell’Alessandria. I nerazzurri restano decimi, in quota play off con ben otto punti di vantaggio sul Gozzano undicesimo, ma con la vittoria che manca in campionato per i pisani dalla trasferta di Pontedera del 16 dicembre scorso; lo stesso avversario è stato demolito mercoledì pomeriggio negli ottavi di Coppa Italia Serie C (3-0, maturato già nel primo tempo). All’Arena Garibaldi arriva una Pistoiese sempre impelagata nella zona calda della classifica, nelle ultime sette giornate gli orange hanno alternato una sconfitta e una vittoria, perdendo l’ultimo match interno contro l’Entella e mancando di nuovo l’occasione per trovare continuità di rendimento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Pisa Pistoiese in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PISTOIESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa nerazzurri schiereranno Gori in porta, Birindelli in posizione di terzino destro e Lisi in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali difensivi saranno Meroni e Benedetti. A centrocampo spazio a De Vitis, Verna e Izzillo, mentre come trequartista giocherà Masucci, vista la squalifica di Di Quinzio espulso nell’ultima trasferta di Alessandria, con Pesenti e Masucci a far coppia sul fronte offensivo. Risponderà la Pistoiese con Meli a difesa della porta e Dossena, Ceccarelli e Terigi titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Picchi e Vitiello, mentre Regoli si muoverà sulla fascia destra e Cagnano sulla fascia sinistra. In attacco, confermato il tandem Più-Fanucchi, sostenuto dal trequartista Fantacci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-1-2 schierato dall’allenatore del Pisa, Luca D’Angelo, ed il 3-4-1-2 del mister della Pistoiese, Antonino Asta. Nel match d’andata di questo campionato, blitz del Pisa sul campo della Pistoiese, 0-2 con reti messe a segno da Moscardelli su rigore e da De Vitis. 3-3 nell’ultimo precedente a Pisa disputato il 5 novembre 2017, nerazzurri in gol con Masucci, Mannini e De Vitis, orange con Zappa, Regoli e Zullo che firmò il pareggio al novantaquattresimo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Pisa nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro la Pistoiese. Vittoria in casa quotata 1.70 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.25 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 5.15 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.20 e l’under 2.5 offerto a 1.55 da Sisal Matchpoint.



