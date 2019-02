Diretta Potenza Rende/ Streaming video: i lucani proseguono la corsa (Serie C)

Potenza Rende, che sarà diretta dal signor Alberto Santoro, si gioca domenica 10 febbraio alle ore 16.30 e sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. Contro la capolista Juve Stabia i calabresi sono incappati nella loro quinta sconfitta consecutiva, perdendo all’ultimo secondo a causa di un rigore: un ko che ha fatto scendere sensibilmente il Rende in classifica, con appena un punto di vantaggio sul Potenza decimo reduce da una rocambolesca ma importante vittoria per 3-4 sul campo della Paganese, che ha confermato come i lucani possano a pieno titolo puntare ad un posto nei play off. Inoltre, in settimana il Potenza ha anche battuto l’ambizioso Monopoli negli ottavi di Coppa Italia Serie C: giocherà i quarti di finale, con l’obiettivo di arrivare in fondo e guadagnare eventualmente la qualificazione diretta alla fase nazionale degli stessi play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Potenza Rende in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA RENDE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Viviani di Potenza. I padroni di casa lucani schiereranno Ioime in porta, Coccia esterno laterale di destra e Sepe esterno laterale di sinistro con Matino, Di Somma e il brasiliano Emerson schierati come tre centrali. I centrali di centrocampo saranno invece Coppola e Piccinni, mentre Guaita sulla fascia destra e Longo sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali, con l’altro brasiliano Franca impiegato come unica punta di ruolo. Risponderà il Rende con Minelli, Germinio e Sabato titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Savelloni, mentre Franco e Cipolla giocheranno come centrali in un centrocampo con Viteritti sulla fascia destra e l’austriaco Zivkov sulla fascia sinistra. Nel tridente offensivo, spazio a Rossini, Vivacqua e Borello.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 5-4-1 schierato dall’allenatore del Potenza, Giuseppe Raffaele, ed il 3-4-3 del mister del Rende, Francesco Modesto. Nel match d’andata di questo campionato i lucani hanno vinto 0-2 in Calabria con una doppietta del brasiliano Franca. Ultimo precedente di campionato a Potenza tra le due squadre, sempre in Serie C, datato 22 ottobre 2006, con vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 2-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono il Potenza favorito per la conquista dei tre punti contro il Rende. Vittoria in casa quotata 2.10 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 3.50 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.35 e l’under 2.5 offerto a 1.50 da Sisal Matchpoint.



