Diretta Pro Vercelli Pro Patria/ Streaming video e tv: la capolista prova la fuga (Serie C)

Pro Vercelli Pro Patria verrà diretta dal signor Francesco Meraviglia, ed è in programma domenica 10 febbraio alle ore 14.30: sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone A. Sempre più capolista dopo la vittoria nel big match sul campo della Carrarese, la Pro Vercelli vuole continuare la sua corsa contro una Pro Patria che resta la mina vagante di questo campionato. Battendo 2-1 la Juventus U23 nell’ultimo impegno, i bustocchi sono saliti al settimo posto in classifica e stanno blindando sempre più la qualificazione ai play off, risultato eccellente per una neopromossa. Dall’altra parte la Pro Vercelli vede arrivare dalle retrovie l’Entella, che sembra al momento la squadra più accreditata per contendere ai Bianchi la promozione in cadetteria. Da ricordare anche il ko che la Pro Vercelli ha incassato mercoledì a Monza, venendo eliminata dalla Coppa Italia Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Pro Vercelli Pro Patria in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PRO PATRIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. I padroni di casa piemontesi schiereranno Nobile tra i pali, Berra sull’out difensivo di destra e Mammarella sull’out difensivo di sinistra, mentre Milesi e Tedeschi saranno i centrali della retroguardia. Schiavon e Germano saranno i playmaker arretrati a centrocampo, alle spalle di Mal, del brasiliano Dentello Azzi e di Gatto che supporteranno Morra, unica punta di ruolo. Risponderà la Pro Patria con Zaro, Boffelli e Battistini titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Tornaghi. A centrocampo spazio a Ghioldi, Gazo e Fietta, mentre Mora si muoverà sulla fascia destra e Galli sulla fascia sinistra. In attacco Mastroianno farà coppia con Le Noci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-2-3-1 schierato dall’allenatore della Pro Vercelli, Vito Grieco, ed il 3-5-2 del mister della Pro Patria, Ivan Javorcic. Nel match d’andata di questo campionato, Pro Vercelli corsara sul campo della Pro Patria, 0-1 con gol decisivo realizzato da Germano nel primo tempo. All’8 settembre 2013 risale l’ultimo precedente casalingo per i Bianchi piemontesi contro la Pro Patria, vittoria sempre di misura per 1-0 con Marchi nei panni del match winner.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono la Pro Vercelli nettamente favorita per la conquista dei tre punti contro la Pro Patria. Vittoria in casa quotata 1.45 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.90 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 6.85 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.10 e l’under 2.5 offerto a 1.65 da Sisal Matchpoint.



