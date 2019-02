Diretta Rieti Sicula Leonzio/ Streaming video: partita delicata nel girone C (Serie C)

Rieti Sicula Leonzio, che sarà diretta dal signor Marco Rossetti, si gioca domenica 10 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. L’ultimo pari ottenuto in casa della Cavese (prima del turno di riposo) ha mantenuto il Rieti al quartultimo posto in classifica a braccetto con il Bisceglie, dimostrando come i sabini possano puntare alla salvezza diretta. La Sicula Leonzio mantiene sei punti di vantaggio dal Rieti e dalla zona calda, ma nell’ultimo match disputato non è riuscita ad evitare la sconfitta casalinga contro la stessa Cavese, un clamoroso 2-3 che ha rappresentato il secondo ko consecutivo nel cammino dei bianconeri di Lentini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Rieti Sicula Leonzio in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Manlio Scopigno di Rieti. I padroni di casa sabini schiereranno Costa tra i pali e una difesa a tre composta da Delli Carri, Gigli e Mattia. A centrocampo Marchi, Palma e il maliano Konaté saranno i centrali, mentre Brumat si muoverà sulla fascia destra e Zanchi sulla fascia sinistra. In attacco faranno coppia Maistro e Cernigoi. Risponderà la Sicula Leonzio con il portiere Polverino (il titolare Pane è squalificato) alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con De Rossi, Aquilanti, Laezza e Squillace. Tre di centrocampo con Esposito, D’Angelo e Maranno, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il lituano Dubickas, Gammone e Miracoli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 3-5-2 schierato dall’allenatore del Rieti, Ezio Capuano, ed il 4-3-3 del mister della Sicula Leonzio, Vincenzo Torrente. L’unico precedente ufficiale tra le due formazioni è quello relativo al match d’andata di questo campionato, Rieti vincente lo scorso 13 ottobre allo stadio Angelino Nobile con uno 0-1 firmato da una rete di Pepe.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse vedono l’incontro tra Rieti e Sicula Leonzio praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria in casa quotata 2.60 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 2.80 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 2.75 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.45 e l’under 2.5 offerto a 1.45 da Sisal Matchpoint.



