Diretta Sampdoria Frosinone/ Streaming video Dazn: Giampaolo vuole l’Europa (Serie A)

Sampdoria Frosinone, diretta dall’arbitro Marinelli, sarà una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 febbraio 2019, presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi per una partita che a dire il vero sulla carta non dovrebbe avere storia. Sampdoria Frosinone vedrà infatti affrontarsi due squadre separate da ben 20 punti in classifica, con i blucerchiati in lotta per un posto nella prossima edizione di Europa League che avranno pure il vantaggio del fattore campo contro il Frosinone penultimo in classifica. La Sampdoria dovrà però reagire dopo la batosta incassata a Napoli e se la vedrà con i ciociari che hanno mostrato di recente segnali di crescita, anche nella partita persa contro la Lazio. Gli uomini di Marco Giampaolo sono comunque favoriti, ma dovranno stare attenti alle possibili sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sampdoria Frosinone in diretta tv non sarà disponibile, perché questa è una delle tre partite della 23^ giornata di Serie A visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, che detiene appunto i diritti di trasmettere tre partite di ogni turno del nostro massimo campionato di calcio, tra cui sempre anche una di quelle della domenica pomeriggio, tra le quali oggi è stata scelta quella di Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FROSINONE

Parlando delle probabili formazioni di Sampdoria Frosinone, ecco che Marco Giampaolo deve fare a meno dello squalificato Murru e anche Sala è acciaccato, per cui dovremmo vedere titolare Tavares come terzino sinistro in una difesa che registra anche un dubbio tra Colley e Tonelli al fianco di Andersen. A centrocampo è indisponibile Barreto, ci sarà dunque un terzetto con Praet, Ekdal e Linetty, ma il vero rebus è in attacco, perché Ramirez e Saponara si contendono la maglia da trequartista mentre Defrel e Gabbiadini sono in ballottaggio per affiancare Quagliarella. Per Marco Baroni invece c’è una lunga lista di infortunati che creano dubbi in ogni reparto tranne che in attacco, dove sembra inevitabile la coppia Ciofani-Ciano. Altre certezze sono Sportiello in porta, Goldaniga e Salamon in difesa e Maiello in cabina di regia, per il resto si attendono le mosse del mister.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Sampdoria Frosinone, come era d’altronde prevedibile, è a senso unico in favore dei blucerchiati. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai parlano molto chiaro in tal senso: il segno 1 infatti è dato ad appena 1,50 volte la posta in palio, mentre si sale già a 4,00 in caso di pareggio (dunque per il segno X) ed infine un colpaccio esterno da parte del Frosinone ripagherebbe 7,25 volte la posta in palio chi avrà scommesso sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA