Diretta Torino Udinese/ Streaming video: quote, granata favoriti (Serie A)

Torino Udinese, diretta dall’arbitro Guida, sarà una delle partite della ventitreesima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico-Grande Torino il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 febbraio 2019, e la posta in palio sarà molto importante, anche se per obiettivi ben diversi. Torino Udinese vedrà infatti i granata di Walter Mazzarri scendere in campo per tenere viva la speranza di lottare per l’Europa League, mentre i bianconeri friulani di Davide Nicola sono tra coloro che devono pensare a salvarsi e ogni punto potrebbe rivelarsi fondamentale al termine della stagione. Nella scorsa giornata l’Udinese ha raccolto appunto un pareggio con la più quotata Fiorentina che al termine della stagione potrebbe essere assai prezioso, mentre per il Torino il punto preso contro la Spal ha fatto meno piacere, si deve tornare alla vittoria se si vuole tenere viva la speranza di lottare davvero per un posto in Europa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Torino Udinese in diretta tv sarà visibile solamente per gli abbonati Sky: l’appuntamento sarà dunque sul canale Sky Sport 253, inoltre bisogna ricordare che sempre per gli abbonati sarà a disposizione anche la diretta streaming video della sfida allo stadio Olimpico-Grande Torino, che sarà garantita tramite il servizio Sky Go al quale gli abbonati Sky si possono iscrivere senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE

Dando uno sguardo alle probabili formazioni per Torino Udinese, ecco che Walter Mazzarri deve fare i conti con le squalifiche di Nkoulou e Zaza. Di conseguenza, la difesa del Torino dovrebbe vedere Izzo, Djidji e Moretti titolari davanti a Sirigu, mentre in attacco non ci dovrebbero essere dubbi sulla coppia Belotti-Iago Falque. Qualche ballottaggio invece a centrocampo, in particolare tra De Silvestri e Ansaldi a destra (Ola Aina agirà a sinistra) e tra Baselli e Lukic, con l’italiano comunque favorito per affiancare Rincon e Meite. Nell’Udinese invece il problema è una lista di infortunati piuttosto lunga: Davide Nicola dovrebbe proporre Musso in porta, Ter Avest terzino destro, Ekong e Nuytinck centrali e Larsen a sinistra; a centrocampo la coppia mediana Fofana-Mandragora, con D’Alessandro esterno destro e De Paul a sinistra, ma libero di accentrarsi in appoggio a Pussetto e Okaka, i due attaccanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Granata largamente favoriti nel pronostico di Torino Udinese, come prevedibile e come emerge in modo chiaro leggendo le quote offerte su questa partita dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 per una vittoria casalinga del Torino varrebbe infatti 1,73 volte la posta in palio, mentre il segno 2 per il successo esterno dei bianconeri friulani è quotato a 5,00. Si colloca naturalmente ad un livello intermedio il pareggio, infatti il segno X ripagherebbe 3,55 volte la posta in palio chi avrà scommesso sulla divisione della posta.



