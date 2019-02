Diretta Virtus Francavilla Matera/ Streaming video e tv: per i lucani destino segnato (Serie C)

Virtus Francavilla Matera, partita che sarà diretta dal signor Sajmir Kumara, si gioca domenica 10 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone C. Sul campo della Casertana si è fermata domenica scorsa la corsa della Virtus Francavilla, dopo tre vittorie consecutive che avevano portato i pugliesi in alto, restando al momento a tre punti dalla zona play off. Dall’altra parte il Matera, con 32 punti di penalizzazione sulle spalle e l’esclusione dal campionato ormai imminente, potrebbe non presentarsi in campo come ha fatto nell’ultimo match contro il Bisceglie, o farlo al massimo con la Berretti in una stagione nerissima per il sodalizio lucano; in ogni caso, comunque vadano le cose il destino della squadra lucana è ormai segnato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Virtus Francavilla Matera in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MATERA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Fanuzzi di Brindisi. I padroni di casa pugliesi schiereranno Nordi in porta e Tiritiello, Marino e Caporale titolari nella difesa a tre. A centrocampo i centrali saranno Folorunsho, Gigliotti e Monaco, mentre Albertini giocherà sulla fascia destra e Nunzella sulla fascia sinistra, con Saraò e Partipilo in coppia sul fronte d’attacco. Risponderà il Matera con Fortunato in porta, Mascioli sull’out difensivo di destra e Zumpano sull’out difensivo di sinistra, con Ripanto e Lamacchia impiegati come centrali. L’albanese Hysaj sarà il vertice di centrocampo davanti alla difesa alle spalle di Telesca e Grieco, con Gorghini sulla fascia destra e Ciccarone sulla fascia sinistra, mentre l’unica punta di ruolo sarà Mariano.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 3-5-2 schierato dall’allenatore della Virtus Francavilla, Bruno Trocini, ed il 4-1-4-1 del mister del Matera, Danza. Nel match d’andata di questo campionato la Virtus Francavilla ha vinto in casa dei lucani di misura, 1-2 con reti di Anastasi e Sarao dopo l’iniziale vantaggio di Scaringella. Nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato in Puglia, 2-2 con gol del Francavilla di Anastasi e Madonia e reti lucane di Tiscione e De Falco.

PRONOSTICO E QUOTE

Con la situazione societaria del Matera particolarmente precaria, non sono state rese disponibili quote per le scommesse sul match, con la formazione lucana a rischio esclusione dal campionato e che potrebbe comunque non presentarsi in campo come avvenuto nello scorso turno di campionato contro il Bisceglie, o comunque schierare una Berretti non competitiva per fare punti, come accaduto nelle precedenti occasioni.



