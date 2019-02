Maura Viceconte, morta suicida ex maratoneta/ Atletica, addio alla primatista italiana: aveva 51 anni

L’atletica italiana è in lutto: è morta Maura Viceconte, a soli 51 anni. A dare l’annuncio della scomparsa della stella della maratona azzurra tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 è la Fidal. La Federazione Italiana di Atletica Leggera la ricorda come una «figura di notevole rilievo nel panorama fondistico nazionale ed internazionale», capace di imporsi in molte maratone di rilievo assoluto. Nessun dettaglio sulle cause della morte, ma la Gazzetta dello Sport parla di suicidio. Il drammatico gesto avrebbe avuto luogo a Chiusa San Michele (Torino), suo paese d’origine, dove era tornata ad abitare da alcuni anni. Bronzo agli Europei di Budapest 1998, Viceconte è stata primatista assoluta della distanza e detiene ancora il record italiano dei 10mila metri. L’atleta piemontese è nata a Susa, in provincia di Torino. In carriera ha vinto a Venezia, Montecarlo, Carpi, Roma, Vienna, Praga e Napoli.

MAURA VICECONTE, MORTA SUICIDA EX MARATONETA

Al termine della sua carriera agonistica, Maura Viceconte si era dovuta confrontare per molti anni con la malattia. Lo scorso novembre aveva lanciato un docufilm sulla sua vita, “La vita è una maratona – La corsa il modo di vivere”. Questo progetto le aveva permesso di tornare a confrontarsi con le amiche e avversarie del tempo. Ma secondo fonti locali la sua morte non è avvenuta per cause naturali, ma per suicidio. Si tratta ovviamente di indiscrezioni che al momento non sono state confermate ufficialmente. Un epilogo comunque tragico visto che il 30 novembre scorso le gesta dell’ex atleta erano state appunto oggetto di un cortometraggio sulla sua carriera. Il portale lavalsusa.it scrive che il corpo dell’ex azzurra è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Chiusa San Michele (Torino) alle 15.30 dai Carabinieri della compagnia di Susa. Tanti valsusini, e non solo, sono ancora increduli della notizia.

