Probabili formazioni/ Milan Cagliari: quote, tante assenze da entrambe le parti (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Milan Cagliari studiamo i possibili schieramenti delle squadre che si affrontano a San Siro domenica 10 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 20:30 per quella che sarà l’ultima partita nella 23^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Possiamo presentare questa sfida con una nota riassuntiva che accomuna le due squadre: entrambi gli allenatori infatti sono soliti puntare su pochi elementi, nel senso di dare poco spazio al turnover. Evidentemente i cambi sono previsti laddove ci siano partite ravvicinate, ma in termini generali sia Gennaro Gattuso che Rolando Maran hanno un undici tipo e lo cavalcano con continuità; dovrebbe essere così anche domenica sera, in una partita che i rossoneri devono vincere per confermare un quarto posto messo seriamente a rischio dalla folta concorrenza (entrando nel turno c’erano tre squadre ad un solo punto di distanza) e che gli isolani non possono sbagliare per non ritrovarsi nuovamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza tra poche ore, nella nostra analisi approfondita delle probabili formazioni di Milan Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Milan Cagliari è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, e secondo il pronostico i rossoneri sono ovviamente i grandi favoriti: il segno 1 che identifica la loro vittoria interna porta in dote una vincita pari a 1,45 volte la somma messa sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 4,25 volte la puntata per il segno X che è l’eventualità sulla quale scommettere per il pareggio. Il successo del Cagliari è regolato dal segno 2, e vi permetterebbe di intascare una somma pari a 7,75 volte quanto investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

GLI 11 DI GATTUSO

Presentando le probabili formazioni di Milan Cagliari, possiamo appunto parlare degli 11 di Gattuso: saranno sempre gli stessi a giocare questa partita, l’unico cambio – ma è una realtà da qualche settimana – prevede Musacchio al centro della difesa con Alessio Romagnoli per sopperire all’infortunio di Cristian Zapata, che altrimenti sarebbe titolare. I due nuovi arrivati sono già delle certezze: Piatek – tre gol nelle due partite da titolare – è il riferimento avanzato, mentre Paquetà si è preso subito la maglia di mezzala sinistra e non l’ha più mollata. Per il resto, schieramento canonico: Calabria favorito su Andrea Conti come terzino destro, Ricardo Rodriguez schierato sull’altro versante con Gianluigi Donnarumma tra i pali. Bakayoko sarà il perno della mediana, Kessie il giocatore che dovrà provare a inserirsi negli spazi; sugli esterni, parlando sempre di tridente, i favoriti sono Suso e Calhanoglu anche perchè Castillejo non ha mai garantito un rendimento sopra le righe, attenzione però a Borini che potrebbe anche correre per un posto da titolare. Verosimilmente però Gattuso gli darà spazio nel secondo tempo, a gara in corso l’ex della Roma potrebbe effettivamente diventare un fattore.

LE SCELTE DI MARAN

Come già detto anche Maran sfrutta i volti noti per Milan Cagliari: con la difesa che dovrebbe tornare a quattro, Pisacane si prepara a prendere il posto di Romagna mettendosi a lato di Ceppitelli (davanti al portiere Cragno), dunque faranno un passo indietro i due laterali che dovrebbero essere Srna e Padoin. Quest’ultimo però è anche in ballottaggio con Deiola per una maglia sulla mezzala; l’infortunio di Birsa infatti dovrebbe obbligare il tecnico trentino ad avanzare la posizione di Ionita sulla trequarti, si libera pertanto un posto a centrocampo dove torna a disposizione Barella, che sarà l’interno spostato sul centrosinistra. In cabina di regia la scelta di Cigarini è obbligata (Bradaric è ancora ai box insieme ad altri giocatori, tra cui il centrale estone Klavan e il prezioso Lucas Casto, ormai da tempo, ma anche il nuovo arrivato Thereau), davanti saranno come al solito Joao Pedro (in gol nel pareggio dell’andata, dopo pochi minuti) e Pavoletti ad andare alla ricerca dei gol che possano portare punti utili alla causa della salvezza.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

A disposizione: An. Donnarumma, Plizzari, A. Conti, Abate, Strinic, Laxalt, Bertolacci, J. Mauri, Castillejo, Cutrone, Borini

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Reina, C. Zapata, Caldara, Lucas Biglia, Bonaventura

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti

A disposizione: Rafael A., Aresti, Romagna, Leverbe, Lykogiannis, Lu. Pellegrini, Faragò, Oliva, Despodov

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Cacciatore, Klavan, Bradaric, Castro, Birsa, Thereau, Cerri



