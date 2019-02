Probabili formazioni/ Sassuolo Juventus: quote, ancora Rugani e Caceres nella difesa bianconera (Serie A)

Analizziamo le probabili formazioni di Sassuolo Juventus: primo posticipo nella 23^ giornata di Serie A 2018-2019, si gioca alle ore 18:00 di domenica 10 febbraio. All’andata erano arrivati i primi gol italiani di Cristiano Ronaldo, ma questa volta le cose potrebbero cambiare: la Juventus infatti, anche a causa degli infortuni che hanno colpito la sua difesa, attraversa una fase poco brillante e, eliminata dalla Coppa Italia per la prima volta in cinque anni, ha pareggiato in casa contro il Parma una partita che aveva sostanzialmente già vinto, permettendo al Napoli di recuperare due punti. Si avvicina anche la Champions League e dunque Massimiliano Allegri vuole ritrovare una vittoria che dia fiducia, sul campo di una squadra temibile che arriva dal pareggio di Marassi contro il Genoa e vuole continuare la sua corsa verso l’Europa League. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Mapei Stadium, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

Per un pronostico su Sassuolo Juventus sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è naturalmente quella bianconera, che ha un valore di 1,60 volte la somma messa sul piatto per la sua vittoria, regolata dal segno 2. Per contro, sul successo interno del Sassuolo (segno 1) è stata posta una quota corrispondente a 6,00 volte la cifra investita, mentre l’eventualità del pareggio è quella identificata dal segno X e vi farebbe guadagnare 3,85 volte quello che avrete pensato di scommettere.

In Sassuolo Juventus anche Roberto De Zerbi ha qualche dubbio: l’allenatore dei neroverdi deve rinunciare a Duncan (squalificato) e Magnanelli (infortunato), dunque centrocampo da inventare visto che anche Sensi non è al top. Se il regista dovesse rimanere fuori, il playmaker sarebbe Locatelli (che aveva deciso contro la Juventus quando giocava nel Milan) con Bourabia e Boga ai suoi lati, in caso contrario l’ex rossonero sarà regolarmente una delle due mezzali. In difesa l’ex Peluso è favorito su Gian Marco Ferrari per affiancare Magnani che è ormai un titolare fisso; Lirola e Rogério, altri due ex, sono i terzini con Consigli in porta. Ballottaggio in attacco dove Matri, che ha vissuto ottimi momenti nella Juventus, parte alle spalle di Babacar ma spera all’ultimo di soffiargli la maglia di prima punta. Gli esterni dovrebbero essere Domenico Berardi e Djuricic, quest’ultimo è in grande crescita e ha ormai soffiato il posto a Federico Di Francesco, che aveva iniziato il campionato come titolare ma adesso deve accettare un ruolo da seconda linea, potendo eventualmente risultare determinante entrando dalla panchina.

Continua l’emergenza difensiva di Allegri per Sassuolo Juventus: come contro il Parma saranno Rugani e Caceres a piazzarsi in difesa davanti a Szczesny, a destra Joao Cancelo mentre a sinistra Alex Sandro dovrebbe vincere il testa a testa con Spinazzola, che però ha dato ottime indicazioni e sarà utile nella seconda parte di stagione. A centrocampo si dovrebbe giocare con quello che nel tempo è diventato il centrocampo titolare: Pjanic in cabina di regia, Bentancur mezzala destra e Matuidi dall’altra parte, dunque sono destinati alla panchina i due tedeschi Khedira (l’anno scorso timbrò una doppietta contro il Sassuolo) e Emre Can. Davanti si punta ancora su Mandzukic, utilissimo anche per permettere a Cristiano Ronaldo di svariare maggiormente: il portoghese, capocannoniere della Serie A, sarà schierato al suo fianco con Dybala che torna titolare al posto di Douglas Costa (non al top, ma dovrebbe stringere i denti e andare in panchina), giocando però un passo indietro nella posizione di trequartista e uomo di raccordo, a volte quasi con compiti di mediano.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 23 Magnani, 13 Peluso, 6 Rogério; 68 Bourabia, 12 Sensi, 73 Locatelli; 25 D. Berardi, 30 Babacar, 9 Djuricic

A disposizione: 79 Pegolo, 28 Satalino, 98 Adjapong, 31 G. Ferrari, 5 Lemos, 3 Demiral, 20 Boga, 99 Brignola, 10 Matri, 11 Scamacca, 14 F. Di Francesco

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Duncan

Indisponibili: Marlon, Sernicola, Magnanelli

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 24 Rugani, 4 Caceres, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 17 Mandzukic, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 22 Perin, 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 37 Spinazzola, 6 Khedira, 23 Emre Can, 33 Bernardeschi, 18 Kean, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Barzagli, Bonucci, Chiellini, Cuadrado



