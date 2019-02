Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (23^ giornata, oggi 10 febbraio)

Siamo in attesa dei sei risultati di Serie A che completeranno il quadro della situazione della ventitreesima giornata del massimo campionato. Questa settimana la Serie A ha avuto un calendario decisamente anomalo, con un primo anticipo già al giovedì, un altro venerdì sera, due sole partite ieri e le restanti sei in programma oggi, senza posticipi al lunedì. Andiamo allora per prima cosa a ricordare quale sia nel dettaglio il calendario delle sei partite di Serie A attese oggi, domenica 10 febbraio 2019: si comincerà alle ore 12.30 con il lunch match Bologna Genoa; alle ore 15.00 avremo tre partite, cioè Atalanta Spal, Sampdoria Frosinone e Torino Udinese, il primo posticipo sarà alle ore 18.00 Sassuolo Juventus e infine alle ore 20.30 Milan Cagliari chiuderà il quadro dei risultati Serie A e ci darà la classifica definitiva al termine di questa 23^ giornata.

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI DI SPICCO

Emergono dunque le partite di Juventus e Milan come sfide più attese oggi, per completare il quadro dei risultati di Serie A. I bianconeri stanno vivendo un piccolo momento di difficoltà, che è costato caro in Coppa Italia ma non dovrebbe avere gravi conseguenze in campionato: guai comunque ad abbassare la guardia, chiudere il più in fretta possibile il discorso scudetto potrebbe essere fondamentale in ottica Champions League, dunque di certo Massimiliano Allegri chiederà ai suoi ragazzi di tornare fin da subito alla vittoria e soprattutto di ritrovare quella solidità difensiva che per molti mesi aveva caratterizzato la Vecchia Signora. Il Milan di Gennaro Gattuso invece ha un impegno sulla carta favorevole, in casa contro il Cagliari, di cui deve provare ad approfittare per confermare di vivere un buon momento e rafforzare sempre di più la propria candidatura al quarto posto, in una volata che si annuncia comunque lunga, difficile ed appassionante.

SERIE A 23^ GIORNATA

Ore 12.30

Bologna Genoa

Ore 15.00

Atalanta Spal

Sampdoria Frosinone

Torino Udinese

Ore 18.00

Sassuolo Juventus

Ore 20.30

Milan Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 60

Napoli 52

Inter 43

Lazio, Roma 38

Milan 36

Atalanta 35

Sampdoria 33

Fiorentina 32

Torino 31

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 24

Spal 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli 18

Bologna 17

Frosinone 13

Chievo 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA