Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (23^ giornata, 10 febbraio)

I risultati di Serie B 2018-2019 attesi per domenica 10 febbraio sono quelli che riguardano la prosecuzione della 23^ giornata: il quarto turno di ritorno è stato inaugurato, come di consueto, dall’anticipo serale del venerdì più le quattro gare del sabato. Sono allora tre le partite di oggi, che contribuiranno a modificare ancor più la classifica di un campionato cadetto incerto, nel quale le lotte per promozione diretta, playoff e salvezza (immediata o attraverso i playout) devono ancora definirsi. Il calendario della 23^ giornata prevede per oggi le solite due gare delle ore 15:00, in questo caso si tratterà di Foggia-Pescara e Livorno-Cosenza; alle ore 21:00 il posticipo serale è Verona-Crotone, e va anche ricordato che il turno si concluderà lunedì sera con Venezia-Lecce. Dunque, aspettando i risultati di Serie B, possiamo fare una panoramica su quello che ci attenderà in campo in queste sfide.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Certamente per i risultati di Serie B una partita interessante è quella del Bentegodi: Verona e Crotone sono retrocesse insieme lo scorso anno ma in questo momento sono separate da ben 14 punti in classifica. Gli scaligeri devono provare a rientrare nella zona della promozione diretta ma il distacco sta iniziando a diventare ampio, gli squali addirittura sono terzultimi insieme al Carpi e dunque stanno rischiando, nel giro di due stagioni, di precipitare addirittura in Serie C. Il Crotone guarderà con attenzione i due risultati che arriveranno nel pomeriggio: Foggia e Livorno infatti sono due squadre che gravitano in zona retrocessione, con i satanelli che avrebbero altra classifica ma, penalizzati, giocherebbero oggi il playout e i labronici penultimi e dunque virtualmente nella terza divisione dopo un solo anno. Un turno che però riguarda anche la zona playoff come detto: il Pescara, reduce dal pesantissimo ko interno contro il Brescia, si trova al terzo posto insieme al Lecce e può ancora sperare di andare a prendersi la promozione diretta in Serie A, anche se ha una partita in più rispetto ai salentini, e al Benevento. Dunque, non ci resta che attendere l’esito delle partite che completeranno il quadro del risultati di Serie B per la 23^ giornata, e poi valutare insieme la situazione di classifica.

RISULTATI SERIE B, 23^ GIORNATA

ore 15:00 Foggia-Pescara

ore 15:00 Livorno-Cosenza

ore 21:00 Verona-Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 42

Palermo 41

Benevento 36

Pescara, Lecce, Spezia 34

Verona 32

Cittadella 30

Perugia 29

Salernitana 28

Cremonese 27

Venezia, Ascoli 25

Cosenza 24

Foggia 19

Crotone, Carpi 18

Livorno, Padova 17



