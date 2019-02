Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, C (25^ giornata)

I risultati di Serie C 2018-2019, arrivati a domenica 10 febbraio, sono quelli della venticinquesima giornata e riguardano il girone A e C: sesto turno del ritorno, un campionato che sta diventando sempre più entusiasmante e per il quale dobbiamo anche dire che in settimana alcune delle protagoniste sono state impegnate negli ottavi della Coppa Italia di categoria. Andiamo allora a vedere quali sono le partite che ci attendono per quesi risultati di Serie C, che inevitabilmente modificheranno la classifica di ciascun gruppo. Il girone A scatta alle ore 14:30 con Juventus U23-Arzachena, Lucchese-Gozzano, Novara-Carrarese, Olbia-Cuneo, Pro Vercelli-Pro Patria e Siena-Alessandria; alle ore 18:30 si chiude con Piacenza-Albissola e Pisa-Pistoiese. Per il girone C partenza anche qui alle ore 14:30 con Bisceglie-Trapani, Catanzaro-Paganese, Monopoli-Viterbese, Rieti-Sicula Leonzio e Virtus Francavilla-Matera, alle ore 16:30 le ultime tre gare in programma saranno Catania-Casertana, Cavese-Vibonese e Potenza-Rende ma va segnalato che lunedì alle ore 20:45 ci sarà il posticipo Siracusa-Reggina.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Analizzando meglio i risultati di Serie C, diciamo che nel girone A non si può ancora tracciare un bilancio definitivo a causa delle partite da recuperare: la Pro Vercelli comanda con tre punti sul Piacenza ma rispetto ai lupi ha due gare in meno, ma ne ha anche giocate tre in più della Virtus Entella che con sole 18 partite ha ottenuto 39 punti. I liguri virtualmente sarebbero in testa e anche con un ampio vantaggio sulla concorrenza, ma sono tutti discorsi relativi fino a che la squadra di Roberto Boscaglia non avrà recuperato i suoi impegni; possiamo invece dire che nel girone C la Juve Stabia sta letteralmente volando, con un cospicuo +9 sul Trapani che pure sta disputando un ottimo campionato ma appare ormai inesorabilmente staccato. Le Vespe devono ancora perdere la loro prima partita, a sperare ci sono anche Catania e Catanzaro ma inevitabilmente il destino è tutto nelle mani della capolista.- In chiave playoff, in ascesa il Potenza mentre in calo netto c’è il Rende: i calabresi rischiano tantissimo e, proprio questo pomeriggio, potrebbero essere scavalcati dai lucani nella sfida diretta.

RISULTATI SERIE C GIRONE A

ore 14:30 Juventus U23-Arzachena

ore 14:30 Lucchese-Gozzano

ore 14:30 Novara-Carrarese

ore 14:30 Olbia-Cuneo

ore 14:30 Pro Vercelli-Pro Patria

ore 14:30 Siena-Alessandria

ore 18:30 Piacenza-Albissola

ore 18:30 Pisa-Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli 45

Piacenza 42

Arezzo 41

Carrarese 40

Entella 39

Siena 37

Pro Patria 36

Novara, Pontedera 34

Pisa 33

Gozzano, Juventus U23 25

Cuneo (-7), Alessandria 22

Pistoiese, Olbia, Albissola 20

Lucchese (-8) 19

Arzachena (-1) 14

Pro Piacenza (-8) 8

RISULTATI SERIE C GIRONE C

ore 14:30 Bisceglie-Trapani

ore 14:30 Catanzaro-Paganese

ore 14:30 Monopoli-Viterbese

ore 14:30 Rieti-Sicula Leonzio

ore 14:30 Virtus Francavilla-Matera

ore 16:30 Catania-Casertana

ore 16:30 Cavese-Vibonese

ore 16:30 Potenza-Rende

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia (-1) 57

Trapani (-1) 46

Catanzaro, Catania 44

Casertana 35

Monopoli (-2), Vibonese 34

Reggina (-2) 33

Rende (-1) 31

Potenza 30

Virtus Francavilla 27

Cavese 26

Sicula Leonzio 24

Viterbese 22

Siracusa (-1) 19

Rieti, Bisceglie 18

Paganese 9

Matrera (-32) -16



