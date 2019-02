Video/ Atletico Madrid-Real Madrid (1-3): highlights e gol della partita (La Liga, 23^ giornata)

Video Atletico Madrid-Real Madrid 1-3: highlights e gol della stracittadina spagnola valevole per la 23^ giornata della Liga. Le Merengues di Santiago Solari sfatano il tabù del Wanda Metropolitano e ottengono la quinta vittoria consecutiva che li proietta al secondo posto in classifica, alle spalle del Barcellona che ora può portarsi a +8 sui blancos e soprattutto a +9 sui colchoneros, alla seconda battuta d’arresto di fila dopo il KO in casa del Betis. Gli uomini di Simeone sembrano aver smarrito la bussola proprio a ridosso della delicatissima doppia sfida in Champions contro la Juventus. Bussola che invece ha ritrovato eccome il Real che fa suoi i tre punti con il bellissimo gol in rovesciata di Casemiro, il calcio di rigore trasformato da Sergio Ramos per il fallo di Gimenez su Vinicius (che Lopetegui, lo possino, teneva in panchina anche se mezza squadra aveva il cagotto) e il diagonale chirurgico di Bale che a un quarto d’ora dal novantesimo mette il punto esclamativo al termine di un contropiede da manuale. Bale che ha fatto parlare di sé anche per l’esultanza controversa nei confronti dei tifosi avversari (o magari dei suoi stessi tifosi che di recente lo hanno criticato per le sue ultime prestazioni non proprio eccelse), ai quali ha rivolto in mondovisione il gesto dell’ombrello: evidentemente quando Dio l’eleganza, il gallese era andato in bagno. In ogni caso, non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando dello stesso giocatore che poco meno di un anno mise a segno una doppietta nella finale di Champions League contro il Liverpool, segnando un meraviglioso gol in rovesciata che su YouTube ancora oggi è visto da milioni di internauti sparsi per il globo. E scusate se è poco.

GRIEZMANN NON DELUDE MAI, A DIFFERENZA DI…

Un sabato assolutamente da dimenticare per l’Atletico Madrid, che ha chiuso la gara in dieci uomini per l’espulsione di Thomas Partey, autore di un fallo di frustrazione ai danni di Toni Kroos, al quale ha rischiato seriamente di far male affondando i tacchetti sulla caviglia del centrocampista tedesco. Simeone che è stato “tradito” da Alvaro Morata, il grande ex che ha cercato in tutte le maniere di far male ai suoi ex-compagni di squadra, e a dire il vero ci era pure riuscito con un delizioso pallonetto a scavalcare Courtois (che forse poteva uscire meglio). Peccato l’arbitro Estrada Fernandez, su segnalazione del suo primo assistente, ha pensato bene di annullare quello che sarebbe stato il gol del 2-2 per un fuorigioco: in effetti, seppur per qualche centimetro, l’attaccante spagnolo era al di là del pallone e della linea difensiva al momento dell’ultimo passaggio. Per la cronaca, il momentaneo 1-1 porta la firma di Antoine Griezmann, al suo undicesimo centro in stagionale: il fuoriclasse francese è l’unica certezza su cui Simeone, in questo momento, può fare affidamento al 100%. E contro la Juventus di Cristiano Ronaldo servirà il Griezmann dei giorni migliori per tenere testa ai bianconeri.