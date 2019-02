Video/ Feralpisalò Albinoleffe (1-0): highlights e gol della partita (Serie C, 25^ giornata)

Allo Stadio Lino Turina la FeralpiSalò supera per 1 a 0 l’Albinoleffe. Nel primo tempo le due squadre lasciano abbastanza a desiderare in quanto a giocate espresse in campo ma, come emerge nel video di Feralpisalò Albinoleffe, nella ripresa il copione cambia: i padroni di casa entrano infatti sul terreno di gioco con uno spirito decisamente diverso ed efficace per cercare di portarsi in vantaggio, tanto da siglare la rete della vittoria al 76′ per merito di Maiorino, capitalizzando nel migliore dei modi l’assist da parte del suo compagno Pesce. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Petrella, della sezione di Viterbo, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo solamente Guidetti, Vita, Scarsella e Pesce tra le fila dei padroni di casa. I 3 punti conquistati permettono alla Feralpisalò, impegnata martedì contro il Rimini, di salire a quota 40 nella classifica del girone B di Serie C mentre l’Albinoleffe, che se la vedrà con la Ternana, non si muove rimanendo fermo a 19 punti.

IL TABELLINO

Feralpisalò-Albinoleffe 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 76′ Maiorino(F).

FERALPISALO’ (4-3-2-1) De Lucia; Legati, Giani, Canini, Contessa; Guidetti, Pesce, Scarsella; Vita, Maiorino; Caracciolo. A disp.: Livieri, Mordini, Ambro, Magnino, Hergheligiu, Miceli, M. Marchi, P. Marchi. All.: Domenico Toscano.

ALBINOLEFFE (3-5-2) Cortinovis; Riva, Gavazzi, Mondonico; Gusu, Sbaffo, Genevier, Romizi, Gonzi; Cori, Sibilli. A disp.: Coser, Razzitti, Stefanelli, Nichetti, Giorgione, Mandelli, Ravasio, Ruffini. All.: Michele Marcolini.

Arbitro: Claudio Petrella (Viterbo).

Ammoniti: 42′ Guidetti(F); 81′ Vita(F); 83′ Scarsella(F); 90’+4′ Pesce(F).

Ecco il video di Feralpisalò Albinoleffe, con le azioni salienti del match.