Video/ Italia Galles (15-26): highlights della partita (rugby 6 Nazioni 2019)

Il Galles punisce l’Italia per 26-15 nella seconda partita degli azzurri per il 6 Nazioni 2019. Come si vede nel video di Italia Galles, Dan Biggar la sblocca su punizione subito dopo pochi secondi dall’inizio della partita di rugby. Gli azzurri reagiscono con due iniziative di Esposito, che però non riesce a concretizzare. La Nazionale gallese prende campo e inizia ad imporsi fisicamente. L’Italia prova a difendersi e a non concedere spazi. Ma da una punizione in mischia Biggar colpisce ancora. Al diciottesimo terzo piazzato firmato Bigger, che replica dopo un fuorigioco azzurro. L’Italia si sblocca al trentaquattresimo minuto e accorcia le distanze con Allan. Il primo tempo si spegne con un palo, colpito ancora da Allan, e il risultato resta sul 7-12. Nel secondo tempo la squadra azzurra si porta a – 2 punti, approfittando di un momento opaco dei gallesi. Al cinquantaquattresimo però arrivano i centri di Owen Watkin e Jonathan Davies. Poi l’assist vincente per Adams, con un dominio gallese che si consolida con Watkin. Al settantaseiesimo l’Italia torna a premere e va in meta grazie ad un brillantissimo Padovani. Allan fallisce la trasformazione e la gara si chiude sul 26-15 per il Galles.

IL TABELLINO

Italia: 15 Jayden Hayward; 14 Edoardo Padovani, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Angelo Esposito; 10 Tommaso Allan (48′ 22 Ian McKinley), 9 Guglielmo Palazzani; 8 Sergio Parisse, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri; 5 Dean Budd, 4 David Sisi; 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Nicola Quaglio. A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traorè, 18 Tiziano Pasquali, 19 Federico Ruzza, 20 Marco Barini, 21 Edoardo Gori, 23 Tommaso Benvenuti. Allenatore: Conor O’Shea.

Galles: 15 Liam Williams; 14 Jonah Holmes, 13 Jonathan Davies, 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams; 10 Dan Biggar, 9 Aled Davies, 8 Josh Navidi, 7 Thomas Young, 6 Aaron Wainwright; 5 Adam Beard, 4 Jake Bell; 3 Samson Lee, 2 Elliott Dee, 1 Nicky Smith. A disposizione: 16 Ryan Elias, 17 Wyn Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Alun Wyn Jones, 20 Ross Moriarty, 21 Gareth Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 Hallam Amos. Allenatore: Warren Gatland.

Ecco il video di Italia Galles, con le azioni salienti del match per il 6 Nazioni 2019.





© RIPRODUZIONE RISERVATA