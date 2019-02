Video/ Sambenedettese Ravenna (0-1): highlights e gol della partita (Serie C, 25^ giornata)

Allo Stadio Comunale Riviera delle Palme il Ravenna supera in trasferta la Sambenedettese per 1 a 0. Il primo tempo si rivela abbastanza privo di emozioni nonostante siano i rossoblu a mostrare le giocate migliori, con gli ospiti in affanno e costretti sulla difensiva. Come si vede nel video di Sambenedettese Ravenna, nel secondo tempo il copione si ripete sostanzialmente nello stesso modo ma i giallorossi riescono a sorprendere i padroni di casa al 67′ mettendo a segno la rete della vittoria per merito del colpo di testa di Galuppini, arrivato su assist di Eleuteri. Inutili i tentativi della squadra allenata da mister Colucci di raggiungere quantomeno il pareggio da lì al triplice fischio del direttore di gara. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Zufferli, della sessione di Udine, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Signori da un lato, Eleuteri e Pellizzari dall’altro. I 3 punti conquistati permettono al Ravenna di salire a quota 38 nella classifica del girone B di Serie C mentre la Sambenedettese non si muove e fallisce il possibile aggancio proprio ai diretti rivali di giornata rimanendo ferma a 32 punti.

IL TABELLINO

Sambenedettese-Ravenna 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 67′ Galuppini(R).

SAMBENEDETTESE (3-4-3) Pegorin; Celjak, Zaffagnini, Biondi; Rapisarda, Signori, Gelonese, Cecchini; Calderini, Stanco, Di Massimo. A disp.: Rinaldi, Sala, D’Ignazio, Caccetta, Bove, Ilari, Rocchi, Panaioli, Russotto. All.: Colucci.

RAVENNA (3-5-2) Venturi; Jidayi, Lelj, Ronchi; Eleuteri, Selleri, Esposito, Trovade, Bresciani; Galuppini, Nocciolini. A disp.: Spurio, Barzaghi, Scatozza, Pellizzari, Martorelli, Sabba, Raffini, Siani, Gudjohnsen. All.: Foschi.

Arbitro: Luca Zufferli (Udine).

Ammoniti: 36′ Eleuteri(R); 85′ Signori(S); 90’+1′ Pellizzari(R).

Ecco il video di Sambenedettese Ravenna, con le azioni salienti della partita.