Diretta Cagliari Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: sfida aperta tra formazioni in crescita

Cagliari Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace della sezione Aia di Lugo di Romagna oggi pomeriggio, lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’ultimo 0-0 contro la Juventus ha confermato la solidità di un Cagliari che è riuscito ad allontanarsi di tre lunghezze dalla zona calda della classifica e dal rischio retrocessione. Una dote ancora da gestire al meglio, ma che può incoraggiare i sardi, che precedono il gruppo del quale fa parte proprio la Sampdoria, che è scesa in campo per l’ultima volta lo scorso 26 gennaio ottenendo un fantastico successo per 4-0 proprio contro la Juventus, che ha rilanciato la squadra di Pavan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Sampdoria Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, visibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match: Cagliari in campo con Daga tra i pali, l’ivoriano Kouadio sull’out difensivo di destra e Porru sull’out difensivo di sinistra, mentre Boccia e Carboni giocheranno come centrali della retroguardia. I tre di centrocampo saranno Ladinetti, Marongiu e Lella, nel tridente offensivo rossoblu partiranno dal primo minuto Lombardi, Contini e Doratiotto. Risponderà la Sampdoria con l’ungheres Hutvagner tra i pali, l’albanese Doda terzino destro e Campeol terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno il lituano Veips e Farabegoli. A centrocampo spazio all’olandese Peeters, all’estone Soomets e a Benedetti, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto l’algerino Boutrif, lo svizzero Bahlouli e Scarlino.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il 4-3-3 sarà il modulo di partenza sia per il Cagliari allenato da Max Canzi, sia per la Sampdoria guidata in panchina da Simone Pavan. Sardi vincenti in trasferta nel match d’andata tra le due formazioni disputato lo scorso 29 settembre, la rete decisiva è stata realizzata da Verde.



