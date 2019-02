Diretta combinata Are/ Mondiali sci 2019 streaming video e tv: l’ultima volta di questa gara?

La diretta della combinata maschile di Are apre la seconda settimana dei Mondiali di sci 2019. Oggi infatti è il giorno della gara che unisce in una sola competizione discesa e slalom, gli estremi opposti dello sci alpino. La combinata dovrebbe laureare lo sciatore più completo e in passato aveva grande importanza, però adesso sembra essere superata dai tempi e poco spettacolare, per cui la combinata di Are dovrebbe essere l’ultima con un titolo mondiale in palio – la Fis a partire da Cortina 2021 dovrebbe inserire al suo posto il parallelo. Comunque per adesso si gareggia e ai Mondiali la sfida è sempre interessante: vedremo i discesisti cercare di sfruttare nel migliore dei modi la prima manche di discesa per poi cercare di difendersi nello slalom, viceversa naturalmente faranno gli specialisti fra i pali stretti. Analizzeremo in seguito i favoriti e le possibilità degli azzurri in questa gara a dire il vero sempre imprevedibile, adesso però ecco tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della combinata di Are, terzo atto maschile di questi Mondiali di sci 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI ARE

La diretta della combinata di Are avrà inizio alle ore 11.00, quando prenderà il via la discesa, cioè la prima manche di questa gara dei Mondiali di sci 2019 in Svezia, mentre l’appuntamento con la seconda manche e dunque lo slalom sarà alle ore 14.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA ARE: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo già accennato, non è facile stabilire chi potrebbe essere favorito in combinata. In linea di massima, negli ultimi anni hanno spesso avuto la meglio gli slalomisti: in questa stagione di Coppa del Mondo finora è stata disputata una sola combinata, che fu vinta a Wengen da un eccellente slalomista quale l’austriaco Marco Schwarz. Dovendo fare un nome secco potremmo scegliere il francese Alexis Pinturault: argento olimpico della specialità, in Coppa del Mondo vanta ben sette vittorie in combinata ed è probabilmente il migliore nella somma di gara tecnica e gara veloce, almeno sulla carta, che però in combinata ha un valore molto relativo. Il suo connazionale Victor Muffat Jeandet potrebbe essere un altro nome di spicco, ma non escludiamo del tutto le possibilità degli azzurri, che in passato ci hanno regalato non poche soddisfazioni. Christof Innerhofer ad esempio vanta medaglie olimpiche e mondiali in combinata e sarà in gara insieme a Dominik Paris, entrambi naturalmente con la discesa come punto di forza, mentre Riccardo Tonetti ci darà un’alternativa con lo slalom come punto di forza. Piaccia o meno, la combinata fa parte della storia dello sci alpino fin dagli inizi di questo sport, dunque oggi potrebbe essere scritta una pagina a suo modo storica: speriamo che si possa colorare anche di azzurro…



© RIPRODUZIONE RISERVATA