Probabili formazioni/ Roma Porto: diretta tv, quanti dubbi per Di Francesco! (Champions League)

Roma Porto si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Olimpico per dare vita alla partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Snodo naturalmente fondamentale nella stagione di entrambe le formazioni, Roma Porto mette in palio un posto ai quarti: la sfida non è impossibile per i giallorossi di Eusebio Di Francesco, che sicuramente avrebbero potuto essere più sfortunati in sede di sorteggio e appaiono in ripresa, come ci ha detto venerdì sera la vittoria sul campo del Chievo. Le incognite però sono ancora numerose, perché diversi giocatori non sono al top della condizione fisica: andiamo allora a vedere tutte le notizie sulle probabili formazioni di Roma Porto alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che Roma Porto sarà visibile in diretta tv domani sera in esclusiva sui canali Sky, per la precisione su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252. In alternativa, ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video, sempre riservata agli abbonati alla televisione satellitare attraverso il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PORTO

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Le probabili formazioni di Roma Porto, per quanto riguarda i giallorossi, sono fortemente condizionate dalle precarie condizioni fisiche di molti giocatori ancora in dubbio. Ad esempio, in porta il titolare dovrebbe essere Mirante, mentre in difesa si cercherà il recupero di Manolas per affiancare il greco a Fazio nella coppia centrale, con Karsdorp a destra e Kolarov a sinistra, mentre Marcano è in pre-allarme se il greco non ce la dovesse fare. A centrocampo il perno centrale sarà naturalmente De Rossi, che garantirà esperienza ed equilibrio, con lui dovrebbero esserci Zaniolo e uno tra Cristante e Lorenzo Pellegrini, in attacco di nuovo bisogna tenere conto delle condizioni precarie di numerosi giocatori della Roma e di conseguenza si va verso un assetto con Dzeko prima punta, affiancato dall’avanzato Florenzi a destra e da El Shaarawy a sinistra.

LE SCELTE DI CONCEICAO

In casa Porto, aria di derby per l’allenatore, l’ex laziale Sergio Conceicao, che però ha parecchi problemi da risolvere in attacco, tra la squalifica di Corona e diversi infortuni. La soluzione più probabile è dunque un tridente con Brahimi, Soares e Fernando. A centrocampo la situazione sembra essere più chiara e i tre titolari (anche per il Porto il modulo dovrebbe essere il 4-3-3) saranno quasi certamente Torres, Herrera e Danilo Pereira, infine in difesa c’è un ballottaggio perché Pepe, Eder Militao e Felipe sono in tre per due posti nella coppia centrale davanti al portiere, l’eterno Iker Casillas. Infine, i due terzini dovrebbero essere Maxi Pereira a destra e Alex Telles – che vanta un fugace passaggio all’Inter – sulla corsia di sinistra.

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Zaniolo; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Perotti.

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Eder Militao, Felipe, Telles; Torres, Herrera, D. Pereira; Brahimi, Soares, Fernando. All. Conceicao.

Squalificato: Corona.

Indisponibili: Marega, Aboubakar.



