Video/ Lucchese-Gozzano (0-0): highlights della partita (Serie C girone A, 25^ giornata)

Video Lucchese-Gozzano 0-0: highlights della partita valevole per la 25^ giornata di Serie C girone A. Nessun gol al Porta Elisa tra le due squadre che evitano quindi di farsi male, anche se per i padroni di casa è stato un pomeriggio travagliato, per diversi motivi. Poco prima del calcio d’inizio, all’interno dell’impianto che ospita le gare interne della squadra di Giancarlo Favarin, c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la tribuna coperta a seguito della caduta di alcuni calcinacci, con lo spostamento degli spettatori nella gradinata per garantirne l’incolumità. Un’altra grana da sistemare per la società toscana, già alle prese con una crisi economica che rischia seriamente di compromettere il prosieguo della stagione. In campo le cose non sono andate meglio per le pantere rossonere, che recriminano per un paio di rigori non concessi dall’arbitro Maranesi e soprattutto per l’espulsione di Martinelli che ha lasciato la Lucchese in dieci per gran parte del secondo tempo. Gli uomini di Antonio Soda non sono riusciti però a sfruttare la superiorità numerica per portare a casa i tre punti e così al triplice fischio del direttore di gara le due squadre si sono spartite la posta in palio. Mercoledì prossimo le due squadre torneranno in campo per il turno infrasettimanale: il Gozzano ospiterà il Pontedera mentre la Lucchese farà visita all’Arzachena.

LE DICHIARAZIONI

Con entrambi gli allenatori squalificati, a parlare per la Lucchese nel post-partita è stato il direttore sportivo Antonio Obbedio: “Eravamo consapevoli che il Gozzano in trasferta è un osso duro, avendo perso solamente in casa del Piacenza, e ci teniamo stretto questo pari, un punto che smuove la classifica in attesa di poter finalmente risolvere i problemi finanziari che ormai affliggono da troppo tempo la società. Complimenti ai ragazzi che ce l’hanno messa tutta anche in inferiorità numerica. L’arbitro? Non mi va di parlare di complotto, la questione è molto più semplice: ci sono alcuni fischietti che non sono pronti per dirigere partite di Serie C, tutto qui”. La parola al vice-allenatore del Gozzano, Carlo Caramelli: “Nel primo tempo abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a concretizzare, con il passare dei minuti le condizioni del campo sono peggiorate e questo ci ha un po’ complicato i piani. Un punto è sempre meglio di zero e ritengo che il pareggio, nel complesso, ci possa stare. Paradossalmente l’uomo in più ci ha messo in difficoltà, visto che siamo più bravi a far girare palla che a verticalizzare. Da toscano sono veramente molto dispiaciuto per quanto sta accadendo alla Lucchese, mi piange il cuore vederla così in difficoltà”.





