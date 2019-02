Video/ Monopoli-Viterbese (0-2): highlights e gol della partita (Serie C girone C, 25^ giornata)

Video Monopoli-Viterbese 0-2: highlights e gol della partita valevole per la 25^ giornata di Serie C girone C che ha visto la formazione allenata da Antonio Calabro ottenere la terza vittoria consecutiva. Il secondo avvicendamento in panchina si sta rivelando sempre più la mossa che ci voleva per il club della Tuscia che dopo un girone d’andata da dimenticare tra continui rinvii per la storia dello spostamento di girone e una partenza stentata per usare un eufemismo, si è finalmente risollevato dalle ultime posizioni della classifica e ora può guardare al futuro con un pizzico di serenità in più rispetto a qualche settimana fa. Altra battuta d’arresto per i gabbiani dopo la sconfitta in casa del Trapani, la squadra di Giuseppe Scienza perde ulteriormente contatto dai piani alti della graduatoria. C’è davvero poco da aggiungere sul risultato finale: la Viterbese ha meritato di strappare i tre punti, sin dal fischio d’inizio gli ospiti hanno affondato le radici nella trequarti avversaria, andando vicini al gol con Baldassin.

POLIDORI E RINALDI A SEGNO

Poi, al quarto d’ora, Rota commette un’ingenuità stendendo Polidori dentro l’area di rigore, con l’arbitro nei paraggi che indica prontamente il dischetto; dagli undici metri va lo stesso Polidori che non sbaglia e non lascia scampo a Pissardo. Le due squadre si aprono ancora di più, i padroni di casa sfiorano il pari con la traversa scheggiata da Mendicino, dall’altra parte Rinaldi è più fortunato e trova la rete del raddoppio che di fatto chiude la contesa ancor prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Luppi va a un passo dal tris trovando l’opposizione di De Franco che si immola salvando il Monopoli dallo 0-3, solamente nel recupero i gabbiani provano a riaprirla con Berardi e Gerardi che non trovano il modo di violare la porta di un attentissimo Valentini, ma a quel punto è troppo tardi per qualunque tentativo di rimonta. La spunta la Viterbese che nel turno infrasettimanale ospiterà la Virtus Francavilla, mentre il Monopoli giocherà in casa della Paganese.

LE PAROLE DI SCIENZA

A fine gara l’allenatore del Monopoli era ovviamente amareggiato per la sconfitta dei suoi, pur riconoscendo la superiorità degli avversari: “In questo momento i giocatori della Viterbese sono più in forma di noi, non sarebbe giusto negarlo. I 120 minuti della partita di Coppa Italia si sono fatti sentire soprattutto nel secondo tempo e la fatica accumulata ci ha impedito di imbastire un tentativo di rimonta. Anche gli episodi non sono stati a favore nostro, maledico ancora la traversa colpita da Mendicino…”





