Video/ Sampdoria Frosinone (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata)

Ecco il video di Sampdoria Frosinone, partita valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Grande sorpresa allo stadio Ferraris dove il Frosinone vince grazie ad una rete siglata da Daniel Ciofani. La Sampdoria ha fatto davvero il massimo contro i ciociari che hanno capitalizzato uno dei tre tiri in porta. Andiamo a scoprire le statistiche della gara per capire l’andamento del match. Possesso palla nettamente a favore della Sampdoria, 69% contro il 31% del Frosinone. I padroni di casa hanno tirato in porta per ben undici volte trovando due parate decisive di Sportiello. Spulciando invece tra le statistiche personali scopriamo che Praet ha scagliato tre tiri verso la porta avversaria mentre Zampano ha recuperato sei palloni. A sottolineare la serata negativa di Quagliarella sono invece i sette palloni persi. Sampdoria che quindi ha pagato la luna storta dei rispettivi attaccanti. Per il Frosinone arrivano invece tre punti pesantissimi verso la salvezza.

VIDEO SAMPDORIA FROSINONE: LE DICHIARAZIONI

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato a Radio Rai 1 la sconfitta inaspettata contro il Frosinone, queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Non è bastata la pazienza perché il Frosinone ha saputo difendere il vantaggio con dignità e compattezza, non siamo riusciti a trovare il guizzo vincente e questa sconfitta lascia delusione addosso perché non era preventivata, ora bisogna andarci a prendere tre punti su un campo difficile così come ha fatto il Frosinone qui a Marassi. Cosa è successo? La squadra ha giocato in maniera seria, non siamo stati lucidi e precisi per superare quella densità, altre volte ci è riuscito, oggi non ne siamo stati capaci, abbiamo provato a cambiare giocatori e sistema, per non dare riferimento al Frosinone, ma non è bastato, rischi di fare confusione ma abbiamo giocato bene, abbiamo pagato a caro prezzo una ripartenza e rischiato su qualche altra ripartenza, la gara è stata giocata più sui nervi in maniera anche scomposta, per i risultati ottenuti, le ambizioni della squadra, è una sconfitta che lascia una delusione addosso, ma dobbiamo ripartire”. Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Io sono rimasto perché sono un capitano e un giocatore, se fossi stato un peso per questa squadra me ne sarei andato. Oggi ho dimostrato di poter essere una risorsa. Spero che questa vittoria sia importante per la salvezza. Stiamo migliorando, ci meritiamo questa salvezza. I risultati determinano sempre i giudizi, noi sappiamo che lo star bene insieme ci porta a fare punti e viceversa. È un circolo”.





